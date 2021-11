Hannover

Vom 29. November an bekommen zunächst Patienten, deren Angehörige und Klinikmitarbeiter im Henriettenstift in Hannover eine kostenlose Impfung gegen das Corona-Virus. Das teilte Diakovere am Donnerstag in Hannover mit. „ In der sehr dynamischen Corona-Situation ist es wichtig, dass wir schnell und unkompliziert ein Impfangebot auflegen“, sagte der Geschäftsführer Stefan David. „Wir wollen helfen.“ Der Konzern prüfe außerdem ein öffentliches Angebot an alle Bürger.

Dafür werde in den kommenden zwei Wochen eine „leistungsfähige Impfstraße“ in der Marienstraße aufgebaut, wie es hieß. Die Impfstraße soll vom 29. November bis 22. Dezember täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr öffnen, ebenso vom 10. bis 18. Januar. Mitarbeiter, Bewohner des Stifts, Patienten und deren Angehörige können ohne Termin vorbeikommen.

Patienten sollen außerdem am Bett von den Ärzten ein Impfangebot bekommen – und zwar in allen drei Diakovere-Häusern in Hannover, also auch im Anna- und Friederikenstift.

Diakovere biete Erstimpfungen und Boosterimpfungen an

Laut Diakovere sollen Erstimpfungen ebenso möglich sein wie die sogenannten Booster – also Auffrischungen. Dabei soll es gemäß der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission keine Altersbeschränkung auf über 70-Jährige mehr geben.

Diakovere greift damit einen Vorschlag auf, den Regionspräsident Steffen Krach beim Impfgipfel mit Ärzteverbänden, Klinikträgern und kommunalen Spitzenverbänden Anfang der Woche gemacht hatte. Zunächst war der SPD-Politiker mit seinem Vorschlag, Krankenhäuser in die Impfkampagne mit einzubeziehen gescheitert. Mit Diakovere ist jetzt der erste Klinikträger darauf eingegangen.

Von Karl Doeleke