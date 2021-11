Hannover

Lange Wartelisten in Arztpraxen und Impfstationen, die schon nachmittags schließen: Wer berufstätig ist und eine Auffrischungsimpfung benötigt, hat es aktuell nicht leicht. Es bestehe Nachholbedarf beim Impfangebot, finden die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN). „Wir können doch froh sein, wenn viele Menschen das Angebot zum Impfen und Boostern annehmen“, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Müller der HAZ. „Öffnungszeiten von 9 bis 16 Uhr werden der aktuellen Situation dabei absolut nicht gerecht.“

In Hannover haben die Impfstationen auf dem Parkplatz des Regionshauses und im Gesundheitsamt montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Das Impfteam in der Uni-Mensa arbeitet unter der Woche von 10 bis 16 Uhr.

Mehr Impfteams für die Region Hannover geplant

Aktuell stockt die Region Hannover ihre Impfteams von 16 auf 32 auf, wie Sprecher Christoph Borschel mitteilt – auch, um mehr Flexibilität zu schaffen und der Nachfrage gerecht zu werden. Ob sich die Öffnungszeiten in naher Zukunft dadurch verändern, kann er zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen.

Anstehen für die Impfung: Die Nachfrage ist hoch – die Region Hannover erweitert darum ihr Impfangebot. Quelle: Christian Behrens

„Den Unternehmen ist sehr daran gelegen, dass das Impfen für alle ihre Beschäftigten möglichst unkompliziert und niederschwellig möglich ist“, sagt UVN-Chef Müller. Mit der Impfung gebe es eine Möglichkeit, „die Pandemie hinter uns zu lassen“. Wichtig sei dabei, dass sich genug Menschen schnell impfen ließen, so Müller.

Auch eine Impfung während der Arbeitszeit ist eine Option – hängt aber vom jeweiligen Unternehmen ab. „Wir wissen von Arbeitgebern, die ihren Beschäftigten freigeben für die Impfung“, sagt Müller. „Doch das müssen die Arbeitgeber selber entscheiden.“

Hier wird nach 16 Uhr in Hannover geimpft

Einige wenige Impfangebote nach 16 Uhr gibt es aber in Hannover und Umgebung, wie Regionssprecher Borschel erklärt. Ein Impfteam der Region Hannover spritzt noch bis Freitag in der Sophienklinik, Bischofsholer Damm 160, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr.

Auch das Impfzentrum Laatzen bietet Termine in den Abendstunden und sogar am Wochenende an. Montags bis Freitags hat das Zentrum von 17 bis 21 Uhr geöffnet, Sonnabend und Sonntag von 9 bis 14 Uhr.

Die Ständige Impfkommission hatte Anfang Oktober allen über 70-Jährigen eine Boosterimpfung empfohlen. Seit vergangenem Mittwoch sollen auch alle Personen ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung bekommen.

Von Julia Haller