Corona trifft Migranten stärker als andere Bevölkerungsgruppen. Was tun? Das Ethno-Medizinische Zentrum will mit einer Schnelltestaktion in großen Moscheen Hannovers gegen Impfskepsis kämpfen. Besonders unter Türken und Russlanddeutschen gilt sie als hoch. Ein Grund: Falschmeldungen aus der Heimat.