Hannover

Die Wunstorferin wollte sich eigentlich noch ein wenig Zeit lassen mit der Auffrischimpfung. Aber angesichts verpflichtender Tests für Theater- oder Restaurantbesuche hat sie sich dazu entschlossen, sich in die Schlange vor dem provisorischen Impfzentrum in einer Turnhalle in Steinhude einzureihen – fürs Testen muss man schließlich auch anstehen. Gegen 10.45 hat sie sich angestellt, ungefähr als 101. in der Schlange. Um halb 12 wurden die Impfwilligen dann von freundlichen Mitarbeitern informiert: Zwischen 12 und 13 Uhr gebe es eine Mittagspause. Verordneter Stillstand.

Um Punkt 12 sollen die Türen sich schließen

Am Nachmittag ist die Wunstorferin noch einmal wiedergekommen, erneut mit Wartezeit, aber zum Tagesende mit der Booster-Impfung. Die Region hat die einstündige Mittagszeit in den Impfzentren zum Wochenanfang eingeführt. Nicht nur in Steinhude, Hannover, Sehnde, Burgdorf, Uetze oder Lehrte – in allen 21 Städten und Gemeinden der Region hängen nun kleine Hinweisschilder an den Türen, die sich dann pünktlich um 12 Uhr schließen – vor der Nase von Impfwilligen, die zuweilen bereits knappe zwei Stunden in der Dezemberkälte verbracht haben.

„Uns ist wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht dauerhaft an der Belastungsgrenze oder darüber hinaus arbeiten müssen. Deswegen gab es auf vielfachen Wunsch die Einführung einer kurzen Mittagspause“, erklärte Regionssprecher Christoph Borschel dazu Anfang der Woche. „Andernfalls riskieren wir die Gesundheit dieser Menschen, die gerade in der jetzigen Phase der Impfkampagne so wichtig sind.“

Eine Vertretung ist nicht vorgesehen

Weggeschickt werde niemand, heißt es. „Wir informieren im Vorfeld über die Mittagspause, damit möglichst niemand zwischen 12 und 13 Uhr versucht, eine Impfung zu bekommen“, betont Regionssprecherin Christina Kreutz. Eine Vertretung sei nicht überall möglich und auch nicht vorgesehen. In manchen Impfzentren haben die Mitarbeiter das Stillstandsgebot ignoriert und weiter geimpft. In Lehrte etwa hieß es, man verzichte aus Rücksicht auf die Kundschaft auf die Pause. Die Mitarbeiter sind allerdings von der Region zurückgepfiffen worden, sie hat angeordnet, dass eine Pause gemacht werden muss.

„Pausen sind natürlich wichtig“, sagt eine Impfärztin. Diese seien aber auch in den vergangenen Wochen unbürokratisch organisiert worden. Keiner musste auf Butterbrot oder Toilettengang verzichten. „Es ist schwierig, die Schlange vor der Tür zu sehen und dann vor den Leuten das Pausenschild umzudrehen“, so die Medizinerin. Wenn es gehe, impfe man daher möglichst durch, ungeachtet strikter Pausengebote – von immerhin 60 Minuten bei zuweilen dann nur fünfstündiger Öffnungszeit fürs Impfen.

Von Susanna Bauch, Achim Gückel, Kathrin Götze