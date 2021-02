Impfzentrum Hannover: 85-Jähriger erhält ungültigen Termin über die Hotline

Hannover

Ein 85 Jahre alter Mann ist am Montag im Impfzentrum Hannover mit einem ungültigen Termin abgewiesen worden. Weder kannte man auf dem Messegelände den achtstelligen Code, der der Ehefrau angeblich von der Impfhotline des Landes genannt worden war, noch stand der Name von Felix K. auf einer Liste. „Das Impfzentrum war sehr bemüht“, sagt Martha K. „Ein Mann hat mehrfach nachgesehen – aber nichts gefunden. So etwas darf doch nicht passieren.“

Wie es zu dem ungültigen Termin kommen konnte, ist rätselhaft. Martha K. schildert, wie sie am vergangenen Donnerstag ab acht Uhr morgens immer wieder die Nummer der Hotline gewählt habe: (0800) 99 88 665 – zunächst erfolglos. „Gegen 11 Uhr bin ich dann durchgekommen und in eine Warteschleife gelangt.“ Nach einer weiteren Viertelstunde habe sich dann eine Frau gemeldet. Dass sich die 76-Jährige verwählt haben könnte, hält sie für ausgeschlossen. „Ich habe einmal die Nummer gewählt und dann immer die Wahlwiederholung genutzt.“

Zwei Impftermine, jeweils um 14.30 Uhr

Die Frau am anderen Ende habe den 8. Februar als ersten Impftermin angeboten, den 1. März als zweiten, jeweils um 14.30 Uhr. Schließlich habe die Mitarbeiterin der Hotline einen Code diktiert, den Felix K. im Impfzentrum als Bestätigung des Termins vorlegen sollte: eine Kombination aus sieben Buchstaben und einer Ziffer.

„Wir waren so froh und glücklich, als wir am Impfzentrum angekommen sind“, erzählt Martha K. Weil sei kein Taxi bekommen konnten, ist die 76-Jährige selbst gefahren. „Bei Schneetreiben und schlecht geräumten Straßen.“ Die 76-Jährige kann sich nicht erklären, was da schiefgelaufen sein sollte. „Es ist genau so passiert. Das habe ich mir doch nicht eingebildet.“

Keine schriftliche Terminbestätigung

Martha K. hatte keinen Argwohn. Zweimal habe sie sich rückversichert, ob sie den Code richtig notiert habe, zweimal habe die Frau die Buchstaben und Ziffer bestätigt. Nur eines findet die 76-Jährige im Nachhinein seltsam: Sie sei nicht nach einer Postanschrift oder E-Mail-Adresse für eine schriftliche Terminbestätigung gefragt worden.

Im niedersächsischen Sozialministerium, das die Impfhotline betreibt, gibt es keine Erklärung für die Terminpanne. Allerdings sei die Schilderung von Martha K. ungewöhnlich. „Sie bekommen keinen Code am Telefon diktiert. Sie erhalten einen QR-Code, und das auch nur schriftlich per Mail oder Brief – das entscheiden Sie selbst.“

Bisher keine Häufung von ungültigen Terminen

Bei der Stadt Hannover, das das Impfzentrum betreibt, hat man ebenfalls keine Erklärung für den Fall. Es sei bisher auch nicht bekannt, dass für das hannoversche Impfzentrum ungültige Termine vergeben worden seien, sagte ein Sprecher.

Etwas Ähnliches ist in der vergangenen Woche im Impfzentrum in Lohne im Landkreis Vechta geschehen. Dort wurden rund 40 Menschen mit ungültigen Impfterminen abgewiesen. Die Menschen dort hatten schriftliche Terminbestätigungen bei sich – möglicherweise waren die aber gefälscht. Ob möglicherweise Impfgegner, Abzocker oder ein Software-Fehler dahinter stecken, sei im Augenblick noch unklar, sagte ein Sprecher des Landkreises dem NDR.

Martha K. hat ihren Mann inzwischen über das Impfportal des Landes online auf die Warteliste setzen lassen.

