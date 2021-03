Hannover

Regelmäßig bleiben in den Impfzentren Vakzindosen übrig. Eine Impfärztin schätzt, dass rund 5 Prozent der berechtigten Personen mit Termin täglich keine Spritze bekommen können – sei es, weil sie den Termin versäumt haben, Unterlagen nicht vollständig sind oder der aktuelle Gesundheitszustand eine Coronaimpfung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zulässt. Das soll allerdings nicht heißen, dass Impfstoff unbrauchbar wird oder länger als nötig auf Halde liegt.

Wer kommt auf die Nachrückerliste beim Impfausfall?

„Nicht geöffnete Impfampullen gehen zurück in die Lagerlogistik und werden am Folgetag verimpft“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Die Reste aus geöffneten Ampullen würden genutzt, um Personen zu impfen, die berechtigt sind und kurzfristig aktiviert werden können. „Dafür gibt es eine Art Nachrückerliste. So wird verhindert, dass Impfdosen weggeworfen werden“, sagt Kreutz.

Die Plätze auf diesen Nachrückerlisten sind jedoch – zumindest offiziell – bestimmten Personengruppen vorbehalten. „Die Impfzentren sind bereits mehrfach angewiesen worden, keine Impfstoffreste verfallen zu lassen, das gilt im Impfzentrum und bei den mobilen Teams“, betont Kerstin Wolff, Sprecherin im Gesundheitsministerium. Damit entstehende Reste genutzt werden könnten, dürften aus der höchstpriorisierten Gruppe auch Personen geimpft werden, die zunächst nicht angemeldet waren – also etwa Pflegekräfte oder Beschäftigte im Rettungsdienst. „Sollten keine impfwilligen Personen aus der höchstpriorisierten Gruppe zur Verfügung stehen, können Impfstoffreste absteigend in den weiteren Priorisierungsgruppen verimpft werden, bevor sie verfallen“, erklärt Wolff.

Keine großen Überschüsse

Die Ministeriumssprecherin betont, dass die Impfzentren sehr verantwortungsbewusst mit den einzelnen Impfstoffdosen umgingen. Es gebe keine Rückmeldung, dass Impfdosen in größerer Zahl nicht mehr verwendet werden konnten. „Grundsätzlich sind die Impfzentren verpflichtet, nur so viel Impfstoff vorzubereiten, wie auch verimpft werden kann.“ Alle durchgeführten Impfungen würden dokumentiert und an das Robert-Koch-Institut gemeldet.

Von Susanna Bauch