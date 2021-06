Im Impfzentrum Hannover sind aktuell wieder rund 300 Termine für eine Impfung mit Astrazeneca kurzfristig verfügbar. Die Impftermine sind am Mittwoch – das Angebot steht aber nur über 60-Jährigen offen. In ganz Niedersachsen sind in den nächsten drei Tagen noch über 2000 Termine nicht vergeben.