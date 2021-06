Hannover

Wenn es freie Impftermine im Impfzentrum von Stadt und Region Hannover gibt, sind diese oft schon nach wenigen Minuten wieder vergeben. Allerdings ist das bei Terminen für Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca offenbar anders. Am Freitag und Sonnabend hatte das Internetportal impfsuche.de mehr als 5oo freie Impftermine mit Astrazeneca für diesen Sonntag gemeldet, aber am Sonntagnachmittag waren davon immer noch mehr als 300 Termine übrig. Diese wurden dann für den Montag angeboten.

Gibt es Astrazeneca bald auch in den Impfzentren für unter 60-Jährige?

Zwar dürfen Ärzte alle Menschen ab 18 Jahren mit Astrazeneca impfen, in den Impfzentren wird das Vakzin aber nur an über 60-Jährige verabreicht. „Wir halten uns derzeit an die Empfehlung der ständigen Impfkommission (Stiko)“, sagt der Sprecher des Landesgesundheitsministeriums, Oliver Grimm, am Sonntag. Die Stiko empfiehlt Astrazeneca vornehmlich an über 60-Jährige zu verimpfen. Der Grund für die Empfehlung ist die Gefahr von Hirnvenentrombosen bei jüngeren Menschen.

In den vergangenen Wochen sei Astrazeneca in Niedersachsen fast ausschließlich für Zweitimpfungen verwendet worden, berichtete Grimm. Wenn jetzt mehr Dosen dieses Impfstoffes kämen, werde man darüber nachdenken, dieses Vakzin auch in den Impfzentren für jüngere Menschen anzubieten. Zumal es auch bald kaum noch über 60-Jährige gebe, die nicht geimpft seien.

Gesundheitsministerium: „Impfdosen werden nicht weggeworfen“

Die jetzt am Sonntag in Hannover nicht verimpften Dosen würden sicher nicht wegeworfen, betonte Grimm. „Die Spritzen in den Impfzentren werden nur aufgezogen, wenn der Bedarf dafür vorhanden ist“, erläuterte er. Astrazeneca lasse sich gut im Kühlschrank aufbewahren. Grimm vermutet, die über 500 Dosen könnten von abgesagten Terminen für Zweitimpfungen stammen.

Die Region Hannover konnte sich am Sonntag zu dem Thema nicht äußern.

