Hannover

Die Nachfrage ist da, außerdem wollen sie den Impffortschritt unterstützen und vor allem beschleunigen: Im OrthoCentrum Laatzen entsteht ein neues temporäres Impfzentrum. Die orthopädische Gemeinschaftspraxis hat bereits seit Langem ein Testzentrum in ihren Räumen installiert – für das neue Impfzentrum werden nun im selben Gebäude Räume extra für das Angebot angemietet und umgebaut.

Nachfrage übersteigt Alltagskapazitäten

„Wir merken, dass wir die Nachfrage nach Impfungen im Praxisalltag nicht mehr bewältigen können“, sagt Mediziner Janosch Katt. Das OrthoCentrum habe eine riesige Patientenkartei, „die ist in Sachen Impfung einfach nicht schnell genug abzuarbeiten.“ Daher und auch wegen des entsprechenden Aufrufs der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dass sich alle niedergelassenen Ärzte möglichst an der Impfkampagne beteiligen sollen, hat sich das Ärzteteam entschlossen zu erweitern und dafür einen Pool von Impfärzten sowie medizinischem Fachpersonal zusammenzustellen.

„Wir rekrutieren noch Kollegen, aber Start wird am kommenden Montag, 22. November, sein“, betont Katt. Das Team wird dann an der Würzburger Straße 15 sowohl Erst-, Zweit- als auch Drittimpfungen verabreichen, verwendet wird das Vakzin von Biontech. Katt ist zuversichtlich, dass auch viele Erstimpflinge künftig in der Schlange vor dem neuen Zentrum stehen werden. „Wir wollen unseren Beitrag dafür leisten, dass die Kampagne schnell vorangeht“, so Katt. Wer eine Booster-Impfung möchte, kann sich ebenfalls an das Zentrum wenden. „Wir halten Auffrischimpfungen für alle vor, deren letzte Spritze sechs Monate zurückliegt. Und wir impfen alle – nach Verfügbarkeit“, betont Katt. Mediziner bekommen eine Impfung mit 28 Euro vergütet, am Wochenende sind es 36 Euro.

Mehr positive PCR-Tests

Das Team um Katt und seine Kollegen hat bereits mit dem Testzentrum monatelang Erfahrungen in Sachen Pandemieversorgung gesammelt. „Wir machen seit Anbeginn PCR-Tests – die leider in letzter Zeit wieder weitaus häufiger positiv ausfallen“, sagt der Mediziner.

Ab dem 22. November können Bürger sich an der Würzburger Straße 15 terminlos eine Impfung abholen – montags bis freitags von 17 bis 21 Uhr, sonnabends von 9 bis 14 Uhr, Sonntagszeiten werden noch koordiniert. Impfwillige sollten Personalausweis und Impfpass mitbringen, Aufklärungs- und Einwilligungsformulare können unter www.impfzentrum-laatzen.de heruntergeladen und vorab ausgefüllt werden.

Von Susanna Bauch