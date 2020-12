Hannover

Lange Zeit lag die acht Hektar große Fläche in Hannover-Leinhausen brach – nun soll an der Fuhsestraße, wo sich früher das Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn ( DB) befand, ein neues Wohngebiet entstehen. Den Bebauungsplan stellte Stadtplanerin Gerlinde Hublitz in der vergangenen Bezirksratssitzung vor. „Zwischen 700 und 750 Wohneinheiten sind für das Areal eingeplant“, sagte die Stadtplanerin.

Über die Zukunft des Geländes wurde in der Vergangenheit viel diskutiert. Erst Ende 2019 hat die DB die Fläche an die Stadt verkauft. Vielen dauerte das damals viel zu lang. Aufgrund des akuten Wohnraummangels standen DB und Stadt in der Kritik.

Auf der Google-Satellitenaufnahme sind die als Bauland vorgesehenen Brachflächen in der Bildmitte zu erkennen – eingerahmt zur Linken vom Stöckener Friedhof und rechts von Üstra-Depot sowie den Anlagen des Bundesbahn-Ausbesserungswerkes. Quelle: Google Maps

Bezirksrat stimmt geschlossen für Bebauungsplan

Entsprechend groß ist nun die Erleichterung bei den Bezirkspolitikern. „Dass uns der Bebauungsplan heute vorliegt, habe ich lange für unmöglich gehalten“, sagte Torsten Tegtmeier von der SPD-Fraktion. „Dies ist ein wichtiger Schritt, um Familien im Stadtbezirk zu halten.“ Auch bei den übrigen Bezirksratsmitgliedern stießen Hublitz Erläuterungen auf Begeisterung. Einstimmig sprachen sie sich für den Bebauungsplan aus.

Kosten entstehen der Stadt für das geplante Bauvorhaben voraussichtlich keine. Diese übernehme der Investor, erklärte Hublitz. „Über einen städtebaulichen Vertrag mit dem Grundstückseigentümer wird zudem sichergestellt, dass mindestens 30 Prozent der zu realisierenden Wohnungen als geförderter Wohnungsbau entstehen“, heißt es im Bebauungsplan. Er zeigt auch, wie das Areal genutzt werden könnte – denn das Architekturbüro SKAI aus Hamburg hat eine erste städtebauliche Studie erarbeitet.

Maximal fünf Stockwerke

Maximal fünfgeschossige Gebäude sollen an der Fuhsestraße entstehen. Wegen der angrenzenden DB- und Üstra-Anlagen werden notwendige Schallschutzmaßnahmen geprüft. Tiefgaragen und begrünte Garagen auf Erdgeschossebene sowie Grünflächen sollen das Wohngebiet ergänzen – ebenso wie eine Kindertagesstätte. Auch die Grundschule an der Fuhsestraße müsse dem wachsenden Bedarf entsprechend erweitert werden. Gerade für Familien könnte der Wohnraum also attraktiv sein. Doch auch Studierende und ältere Menschen könnten laut Bebauungsplan in dem Areal ihr neues Zuhause finden.

Um keine Konkurrenz zum Leinhäuser Markt zu provozieren, sollen statt Lebensmittelgeschäften vorzugsweise Cafés oder Bäcker in das künftige Wohngebiet einziehen.

Von Nina Hoffmann