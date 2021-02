Hannover

Am Montag beginnen in Linden die Dreharbeiten für den Kurzfilm „Die Vermieterin“ mit prominenter Besetzung. Die Schauspielerin Nadeshda Brennicke, die aus zahlreichen Fernsehproduktionen, aber auch aus Kinofilmen wie „Banklady“ bekannt ist, ist dabei. Auch Alexander Milo spielt mit, der vielen durch die Serie „Unter uns“ ein Name ist. Regie führt Joe Paul Kienast, der gebürtig aus der Wedemark stammt und mit seinem Kurzfilm „Die Couch“ bereits auf sich aufmerksam machen konnte.

Hinter dem Team liegen stressige Wochen, denn nicht nur der Dreh musste organisiert, sondern auch die coronabedingt nötigen Hygienemaßnahmen getroffen werden. Er habe ein 40-seitiges Hygienekonzept ausgearbeitet, ein „echtes Brett“, berichtet Produzent Christian Hofmann von der Produktionsfirma Greatartig, der bereits für den Kurzfilm „Die Couch“ mit Regisseur Kienast zusammenarbeitete.

Tägliche Corona-Tests für die Schauspielerinnen und Schauspieler

Bevor es am Dienstag dann so richtig losgeht, werde das gesamte Team am Montag erst einmal getestet, sagt Ko-Produzent Torsten Grimmelt, der wie der Regisseur aus der Wedemark kommt und in Hannover lebt. Die Schauspieler und Schauspielerinnen würden dann täglich getestet. Damit sich das 15-köpfige Filmteam wenig begegnet und in möglichst kleinen Gruppen gearbeitet werden kann, hätten sie zudem viele Räumlichkeiten gemietet.

Wer genau wissen möchte, wie der Dreh abläuft kann die Arbeiten auch auf Instagram verfolgen. Gedreht wird bis zum 14. Februar auf dem ehemaligen Hanomag Gelände in einer Loft-Wohnung. Im Film soll es um eine Frau, Valerie Niemann, gehen die zurückgezogen in ihrer Wohnung lebt. Doch als ihre Nachbarin ihren Freund bei sich einziehen lässt, weckt dieser bei Valerie Erinnerungen an ein traumatisches Erlebnis und es soll sich herausstellen, dass Nico eine echte Gefahr darstellt.

Der Reiz des psychologischen Films

Es geht um sexuelle Gewalt in diesem Kurzfilm – also harter Toback. Er habe Respekt vor dem Popcornkino, da das schließlich auch seine Arbeit durch die Filmförderung mitfinanziere, sagt Produzent Hofmann. Aber psychologische Filme reizten ihn mehr.

Ein weiteres Anliegen der Filmcrew: Sie wollen Hannover auch als Filmstandort pushen. „Hannover hat niemand so auf der Landkarte“, sagt Hofmann. Da eine solche Geschichte überall passieren könne, werde die Stadt im Film selbst zwar nicht genannt, aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer können sie aber erkennen. Die Filmemacher wollen gleich zu Beginn des Films eine Luftaufnahme von Hannover zeigen.

Von Alina Stillahn