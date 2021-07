Was hat Linden kulinarisch zu bieten? Autorin und Moderatorin Ninia „LaGrande“ Binias kocht selbst nicht so gern, geht aber umso lieber essen. Die überzeugte Lindenerin verrät uns, in welchen Lokalen im Viertel sich ein Besuch lohnt – vom Snack bis zum besonderen Abendmenü.