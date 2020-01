Hannover

Das nennt man wohl rasantes Wachstum: Im September 2018 hatte die Gastronomen-Familie Özgör ihr erstes Stadtmauer-Restaurant an der historischen Stadtmauer an der Uferpromenade der Leine eröffnet, es ist damit Namenspate für die weiteren. Ein Jahr später kam das zweite in der Rathenaustraße an der Oper hinzu. Jetzt folgen die Nummern drei und vier: Bereits am Montag, 20. Januar, 11.30 Uhr, bitten die Özgörs im Ernst-August-Carrée am Hauptbahnhof das erste Mal zu Tisch, im Frühjahr dann in den Räumen des früheren Tremendo am Lister Platz.

Neues Lokal, bekanntes Konzept

„Unser Konzept kommt an. Wir setzen es auch in den neuen Stadtmauer-Restaurants um“, sagt Bedran Özgör. Auf der Karte stehen Fleischgerichte, Nudeln und Pizzen, aber auch Trendiges wie Bowls und Wraps. Wenn möglich, verwende die Küche Zutaten aus regionaler Erzeugung, sagt Özgör. Geöffnet ist täglich von 9 Uhr an, es gibt einen Mittagstisch.

Gastronom Bedran Özgör im umgestalteten Gastraum. Quelle: Bernd Haase

„Wir halten Hannover die Treue“, betont Özgör. Außerhalb der Landeshauptstadt sind er und seine Brüder als Gastronomen nicht präsent, an ihrem Lieblingsstandort dafür umso mehr. Außer den Stadtmauer-Lokalen betreiben sie auch die 6 Sinne Skybar in der Heiligerstraße, das 6 Sinne Riverside ebenfalls am Leineufer sowie das Hugos im Ernst-August-Carrée.

Lokal beherbergte früher die Brasserie Bruxelles

Der bisherige Veranstaltungsraum vom Hugos, in dem davor das beliebte belgische Restaurant Brasserie Bruxelles zu finden war, ist nun auch der Standort für das Stadtmauer-Restaurant am Hauptbahnhof. Dafür wurde er aufwendig umgebaut – unter anderem mit Beiträgen des Künstlers Oliver Schwan. Dieser hat sowohl die acht Säulen im Raum als auch die Rückwand gestaltet. Optisch kommt das neue Restaurant damit farbenfroh daher.

