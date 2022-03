Hannover

Am Sonnabend, 26. März, beginnt um 20.30 Uhr die „Earth Hour“, die vom World Wide Fund for Nature (WWF) weltweit inszeniert wird. Für eine Stunde sollen Lichter ausgeschaltet werden. Insgesamt nehmen mehr als 7000 Städte in 180 Ländern teil – darunter zum achten Mal auch Hannover.

In der Landeshauptstadt macht die Außenbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden wie dem Neuen Rathaus, aber auch am Heizkraftwerk Linden mit den drei warmen Brüdern, am VWN-Tower, an Kirchen, Museen und diversen Unternehmensgebäuden Pause. In anderen Ländern bleiben berühmte Bauwerke wie der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro im Dunkeln. Der WWF bezeichnet die Earth Hour als größte friedliche Klimaschutzaktion der Welt.

Auch Bürgerinnen und Bürger sollen abschalten

Oberbürgermeister Belit Onay appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, beim Abschalten mitzumachen. „Auch wenn sich der Schutz des Klimas zu einem der wichtigsten Themen der internationalen und nationalen Politik entwickelt hat, dürfen wir nicht aufhören, dafür ein Zeichen zu setzen“, sagt er. Der Krieg in der Ukraine zeige auch, dass sich Deutschland von der starken Abhängigkeit von fossilen Energien aus Drittländern befreien müsse, um nicht indirekt demokratiefeindliche Staaten zu unterstützen.