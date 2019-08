In Hannover ist es heute so heiß wie in der Sahara

Hannover

Die Sommerhitze ist zurück in Hannover, 32 Grad erwarten die Meteorologen heute in der Spitze. Das ist zwar nicht ganz so heiß wie bei der Hitzewelle Ende Juli, und doch liegt Hannover damit den Prognosen zufolge an diesem 27. August weltweit ganz weit vorn. Zum Beispiel liegt die niedersächsische Landeshauptstadt damit gleichauf mit Agadez im Niger – mitten in der Sahara. Aber auch vor anderen, warmen Ecken der Welt steht Hannover heute nicht zurück. So sieht es anderswo auf der Erde heute aus:

Lagos: In der nigerianischen Millionenmetropole soll das Thermometer heute nur auf 27 Grad Celsius steigen. Allerdings ist der August in Nigeria, das knapp nördlich des Äquators liegt, auch nicht die heißeste Zeit – noch heißer wird es im Februar und März. Derzeit ist es in Lagos oft nass – denn es ist Regenzeit.

Regenzeit im August: Hafen von Lagos. Quelle: picture-alliance / LANDOV/MAXPPP

Nairobi: Auch in Kenias Hauptstadt Nairobi wird es heute nicht so warm wie in Hannover – 24 Grad sind für heute vorausgesagt. Auch hier, etwas südlich vom Äquator, ist es allerdings zwischen Juli und September am kühlsten. Etwas wärmer wird es in Mombasa – dort werden heute 29 Grad erreicht.

Heute deutlich kühler als Hannover: Quelle: GETTY IMAGES

Miami: „Party in the city where the heat is on“ rappte Will Smith 1998. Aber heißer als in Hannover wird es in der Metropole in Südflorida heute auch nicht. 32 Grad sind angekündigt – wie an der Leine.

„Wo die Hitze ist“: In Miami wird es heute so warm wie in Hannover. Quelle: picture alliance / dpa

Sevilla: Eigentlich sind die Andalusier in diesen Tagen Ende August auch auf Temperaturen um die 40 Grad eingestellt. Heute wird es in Südspanien nicht ganz so heiß – aber immerhin: Mit 33 Grad schlägt die Stadt am Guadalquivir Hannover knapp.

Gern auch mal mehr als 40 Grad – heute nicht: Sevilla. Quelle: dpa-tmn

Bangkok: Kein Wunder, dass der europäische Herbst als gute Reisezeit für Thailand gilt. In der Hauptstadt Bangkok rechnen die Meteorologen heute mit beinahe moderaten 31 Grad, also ein Grad weniger als in Hannover. Da sind die Einheimischen ganz andere Temperaturen gewohnt.

Rio de Janeiro: In Brasilien herrscht Winter – oder was man eben in Brasilien so Winter nennt. 25 Grad sind für heute maximal vorausgesagt. Für mitteleuropäische Verhältnisse wäre das ein idealer Sommertag.

Auch im Winter gut besucht: Strand in Rio. Quelle: dpa

Sydney: Winter herrscht auch an Australiens Ostküste: Mehr als 14 Grad sind heute in Sydney nicht drin.

Quelle: dpa

Rom: Für italienische Verhältnisse ist es heute am Trevi-Brunnen gut auszuhalten: Einheimische und Touristen müssen sich auf maximal 32 Grad einstellen – so viel wie in Hannover.

Quelle: dpa

Nizza: Die Côte d’Azur kann es heute wettertechnisch mit Hannover nicht aufnehmen: Für Nizza sagen die Meteorologen 28 Grad voraus.

Quelle: picture alliance/dpa

Von red