Ein Mann ist am Sonntagmittag von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Hannover ereignete sich der Unfall im Tunnel zwischen den Stationen Steintor und Kröpcke, ein Zug der Üstra-Linie 4 war in Richtung Roderbruch unterwegs. Wegen des Rettungseinsatzes kommt es derzeit zu Sperrungen und diversen Ausfällen auf Stadtbahnstrecken. Die Hintergründe für den tödlichen Zusammenstoß sind noch unklar.

Feuerwehr, Polizei und Üstra sind am Kröpcke im Einsatz. Quelle: Constantin Paschertz

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr rund 250 Meter hinter der Haltestelle Steintor. „Der Mann war offenbar auf den Gleisen unterwegs, als er von der Stadtbahn erfasst wurde“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. „Er war sofort tot.“ Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind derzeit am Kröpcke im Einsatz. Das Alter des Opfers ist noch nicht bekannt. Ebenso unklar ist, weshalb der Mann im Stadtbahntunnel unterwegs war. „Wir schließen ein Fremdverschulden derzeit aber aus“, sagt Hasse. Wahrscheinlich handle es sich um einen tragischen Unglücksfall oder Suizid.

Stadtbahnfahrer erleidet Schock

Der 60-jährige Stadtbahnfahrer erlitt einen Schock und musste vor Ort vom Rettungsdienst betreut werden. Im Zug waren laut Üstra zum Unfallzeitpunkt zwischen 100 bis 120 Passagiere. „Sie wurden durch Mitarbeiter von uns aus der Bahn evakuiert und durch den Tunnel zum Kröpcke geführt“, sagt Unternehmenssprecherin Katja Raddatz. Nach Polizeiangaben blieben alle Fahrgäste unverletzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat der Verkehrsunfalldienst der Polizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen. „Unter anderem wurde veranlasst, alle Videoaufzeichnungen in dem Bereich zu sichern“, sagt Hasse. Möglicherweise erfahren die Beamten dadurch beispielsweise, ob der Mann am Steintor oder am Kröpcke in den Tunnel ging. Gleichzeitig bitten die Ermittler unter Telefon (0511) 109 18 88 um Zeugenhinweise.

Ausfälle auf den Linien 4, 5, 6 und 11

Wegen des Einsatzes kommt es auf den Stadtbahnlinien 4, 5, 6 und 11 in beiden Richtungen zu massiven Behinderungen. Die Linien 4 und 5 aus Richtung Roderbruch beziehungsweise Anderten fahren nur bis zum Aegidientorplatz, aus der Gegenrichtung Stöcken/ Garbsen ist am Königsworther Platz Endstation. Im Innenstadtbereich muss bis auf Weiteres auf Busse ausgewichen werden.

Die Linie 6 verkehrt derzeit nach Üstra-Angaben nur zwischen Nordhafen und Krepenstraße beziehungsweise zwischen Messe-Ost und Aegidientorplatz. Der Verkehr auf der Linie 11 zwischen Haltenhoffstraße und Innenstadt wurde eingestellt, im Osten wiederum pendeln die Bahnen zwischen Zoo und Freundallee – dort müssen die Fahrgäste in die 4 oder 5 umsteigen, um in die City zu gelangen. Wie lange die Streckensperrung noch aufrecht erhalten bleibt, ist laut Raddatz noch nicht absehbar.

