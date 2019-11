In Hannover von U-Bahn überrollt: Opfer war offenbar betrunken

Hannover

Der Tod des 25-Jährigen am Sonntagmittag im U-Bahntunnel zwischen Steintor und Kröpcke ist wahrscheinlich ein Unglücksfall. Zu dem Ergebnis kommt die Polizei Hannover nach Sichtung der Videoaufzeichnungen aus beiden Stationen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, ergeben sich dadurch Hinweise auf eine Alkoholisierung des jungen Mannes.

Opfer geriet am Steintor auf die Gleise

Laut Behördensprecher Philipp Hasse zeigen die Videos der Überwachungskameras, wie der 25-Jährige in der Station Steintor das kleine Treppchen am Ende des Bahnsteigs in Richtung Tunnel hinunter geht. „Zudem haben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung ergeben“, sagt Hasse, genauer wird er nicht.

Nach HAZ-Informationen zeigen die Videos allerdings, wie der junge Mann aus Hannover torkelte, Augenzeugen berichteten demnach auch von einem deutlichen Alkoholgeruch.

Ein Suizid, der am Sonntag ebenfalls noch als Möglichkeit in Betracht kam, werde laut Hasse inzwischen als am wenigsten wahrscheinlich eingestuft. Endgültige Klarheit könne letztlich aber nur eine Obduktion geben. Die Polizei werde ihre Einschätzung des Unfalls nun an die Staatsanwaltschaft übermitteln, diese muss dann über eine Untersuchung des Leichnams entscheiden.

25-Jähriger war sofort tot

Eine Stadtbahn der Linie 4 in Richtung Roderbruch hatte den 25-Jährigen am Sonntag gegen 11.45 Uhr erfasst und tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich im Tunnel zum Kröpcke rund 250 Meter hinter der Haltestelle Steintor. Der 60-jährige Stadtbahnfahrer erlitt einen Schock, der Verkehr auf mehreren Linien musste bis zum Nachmittag eingestellt werden.

Von Peer Hellerling