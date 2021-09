Hannover

Zurück in ein Stück Normalität, und das auf modernen Wegen: Die Nahverkehrsbusse von Üstra und Regiobus bieten ab sofort Fahrgästen die Möglichkeit, bargeldlos das Ticket zu zahlen. Außerdem ist jetzt wieder der Einstieg vorne beim Fahrer möglich. Dafür gibt es in jedem Bus Glaswände vor der Fahrerkabine, die vor Spukinfektionen schützen sollen.

Die beiden Nahverkehrsbetriebe gehen die nächste Schritte in Richtung Modernisierung ihrer Flotte. Kartenlesegeräte an der Fahrerkabine machen das bargelose Zahlen in 400 Bussen möglich – die Busse der Subunternehmer werden noch nachgerüstet. An den Terminals können Fahrgäste jetzt mit allen marktüblichen Kredit- und EC-Karten sowie anderen bargeldlosen Systemen bezahlen. Hierzu hält der Kunde seine Karte vor das Gerät – registriert wird dann das Ticket, das er wünscht. Also eine einfache Fahrt für eine bestimmte Zone oder eine Tageskarte.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Barzahlung bleibt möglich, ist aber unerwünscht

„Kunden können nach wie vor bis zu einem Betrag von 20 Euro auch bar bezahlen. Wir möchten aber alle Fahrgäste dazu einladen, das neue System zu nutzen. In Zeiten der Pandemie ist bargeldloses Zahlen auch ein Schutz“, sagt Üstra-Vorständin und Regiobus-Geschäftsführerin Elke van Zadel. Die Gesamtkosten für das Kartensystem beziffern Üstra und Regiobus auf 1,4 Millionen Euro. Diese Summe übernimmt zur Hälfte der Bund, die andere Hälfte die Region Hannover als Trägerin des öffentlichen Nahverkehrs.

Mit der Neuerung beim Bezahlen geht auch die Möglichkeit einher, wieder beim Fahrer vorn in den Bus einzusteigen. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 hatten Üstra und Regiobus diese Türen geschlossen gehalten, zusätzlich wurde die Fahrerkabine durch Flatterband und Folien vom Fahrgastraum getrennt. Das ist nun vorbei. „Diese Maßnahmen hatten sich zum Schutz der Fahrer bewährt, jetzt wollen wir wieder zurück zur Nomalität“, sagt Denise Hain, die Regiobus-Geschäftsführerin und Üstra-Vorständin. 430 Fahrzeuge sind mit der entspiegelten Scheibe nun versehen, rund 600.000 Euro hat diese Investition gekostet.

Elke van Zadel, Ulf-Birger-Franz und Denise Hain haben gute Karten – Barzahlung bleibt aber weiter möglich. Quelle: Rainer Dröse

Der Verkehrsdezernent der Region Hannover, Ulf-Birger Franz, kündigte am Freitag bereits weitere Maßnahmen an, die die Digitalisierung im Nahverkehr voranbringen. 2022 soll es Versuche geben, dass sich Kunden auch über ihr Smartphone ein- und ausloggen können. „Das Ticket wird dann ebenfalls über das Smartphone abgerechnet“, so Franz. Ebenso ist ein Fahrgast-Anzeiger geplant, über den Kunden Einblick bekommen, wie voll es in Bus oder Bahn ist – und dann entscheiden, ob sie zusteigen möchten oder nicht. Den Service wollen Üstra und Regiobus über die GVH-App. anbieten.

Von Andreas Voigt