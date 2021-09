Hannover

In eineinhalb Wochen gehen die Hannoveraner an die Urnen, etliche Menschen haben vor Wochen Briefwahl beantragt – und noch immer keine Stimmzettel erhalten. Viele Menschen befürchten, dass die Unterlagen nicht rechtzeitig eintreffen und sie ihr Wahlrecht nicht mehr ausüben können. „Ist das Wahlamt überfordert?“, fragt sich ein HAZ-Leser in einer Zuschrift.

Bis zu zwei Dutzend zusätzliche Beschäftige

Im Rathaus stapeln sich nach Angaben der Stadtverwaltung derzeit 28.000 Anträge auf Briefwahlunterlagen, davon sind 17.000 noch unbearbeitet. „Für die Abarbeitung wurde zusätzliches Personal eingestellt“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix auf Nachfrage der HAZ. Zudem helfen täglich bis zu zwei Dutzend Beschäftigte aus anderen Abteilungen der Verwaltung, wie es heißt. Am vergangene Wochenende habe man durchgearbeitet, und das kommende Wochenende werde es genauso laufen, sagt Dix. Dennoch wird die Zeit knapp.

„In die Wahllokale möchten wir nicht gehen“

HAZ-Leser befürchten, dass sie die Kommunalwahl verpassen. „Obwohl ich bereits am 17. August die Briefwahlunterlagen beantragt habe, sind sie bis heute nicht eingetroffen“, schreibt ein Leser. Am Sonntag fahre er in Urlaub und befürchtet, dass er nicht an der Wahl teilnehmen könne. Das ist kein Einzelfall. Eine andere Leserin schreibt: „Mein Mann hat die Unterlagen per Post angefordert und bekam bis heute nichts. Langsam machen wir uns Sorgen, nicht wählen zu können. In die Wahllokale möchten wir nicht gehen.“

Stadt bietet „individuelle Lösung“ an

Bei der Stadt glaubt man, bis spätestens Montag den Rückstand zumindest für die Kommunalwahlen am Sonntag, 12. September, aufgeholt zu haben. Dennoch bittet Stadtsprecher Dix diejenigen, bei denen die Zeit knapp wird, um rasche Kontaktaufnahme mit der Briefwahlstelle, entweder unter den Telefonnummern (05 11) 168 – 41101 bis 41104 oder über die Mailadresse Briefwahl@Hannover-Stadt.de. „Dann finden wir in der Regel eine individuelle Lösung“, sagt Dix.

Besonderer Ansturm

Die Stadt betont, dass es sich in diesem Jahr um einen außergewöhnlichen Ansturm handele. Zwar habe man sich wegen der Corona-Pandemie auf eine hohe Nachfrage eingestellt, sagt Dix, aber dass der Andrang so stark ausfalle, sei nicht zu erwarten gewesen. Bislang sind bei der Stadt 75.000 Briefwahlanträge eingegangen. Vor fünf Jahren zur Kommunalwahl waren es am Ende 47.835, ein Anstieg um fast 60 Prozent.

Für die Bundestagswahl am 26. September sind im Rathaus bereits 57.000 Briefwahlanträge eingegangen, dreieinhalb Wochen vor dem Wahltermin. „Zu diesem Zeitpunkt hat sonst die Briefwahl noch gar nicht richtig begonnen“, sagt Dix.

Die Stadt betont, dass niemand aus Angst vor Ansteckung mit Covid-19 in den Wahllokalen Briefwahl beantragen muss. „Es wurden Hygienekonzepte erstellt, die auch in Corona-Zeiten für angemessen sichere Bedingungen sorgen“, sagt Dix.

Von Andreas Schinkel