Hannover

Auf der Schmiedestraße, einer der wichtigen Citystraßen in Hannover, soll der Verkehr auf Tempo 20 gedrosselt werden – ein beispielloses Vorhaben für den Innenstadtbereich. „Wir wollen den Durchgangsverkehr in der Straße deutlich verringern“, sagte ein Stadtplaner bei der Vorstellung der Pläne am Dienstag während einer Anliegerversammlung. Zugleich will die Stadt die Fahrbahn von derzeit 12 Metern auf 5,90 Meter verengen, Gehwege zum Teil bis auf zehn Meter verbreitern und neue Bäume pflanzen. Ein separater Streifen für den Radverkehr ist nicht vorgesehen, Radler müssen sich die schmale Straße mit Autofahrern teilen. Zebrastreifen und Verkehrsinseln entfallen. „Bei reduzierter Geschwindigkeit und geringer Breite der Straße fällt das Überqueren sehr viel leichter“, sagte der Stadtplaner in der Versammlung.

Überholen von Radlern nicht erwünscht

Anlieger kritisieren die Verkehrsführung. „Radfahrer kurven vor den Motorhauben der Autos und können auf der engen Straße kaum überholt werden“, wendet ein Vertreter der Geschäftsleute ein. Das sei durchaus beabsichtigt, heißt es vonseiten der Verwaltung. Autos könnten Radler nur dann überholen, wenn kein Fahrzeug entgegenkommt. Zudem würde der Überholvorgang bei maximal Tempo 20 in vielen Fällen eine Weile dauern – und so lang sei die Schmiedestraße nun auch wieder nicht. „Die Autofahrer sollten also hinter den Radlern bleiben“, sagt der Stadtplaner.

Separater Radweg rechtlich nicht möglich

„Radler werden folglich als Tempodrossler missbraucht“, meint ein Vertreter der Geschäftsleute verärgert. Warum könne nicht ein separater, von der Fahrbahn abgetrennter Radweg angelegt werden, will ein Anlieger wissen. Das sei in einer Straße dieser Breite mit „verkehrsberuhigtem Geschäftsbereich“ und Tempo 20 rechtlich nicht möglich, erwidert der Stadtplaner. „Wir dürfen hier keinen Radweg bauen“, betont er. Zudem sehe das Gesetz vor, dass Radler grundsätzlich auf der Straße fahren müssen und nur dort, wo sie gefährdet seien, etwa auf Hauptverkehrsstraßen, einen separaten Weg bekommen.

Straße bekommt blaue Rad-Symbole

Da die Schmiedestraße Teil des sogenannten Cityradrings ist, will die Stadt die bekannten blauen Rad-Symbole auf die Fahrbahn malen. „Leider verblassen die Piktogramme schnell“, räumt der Stadtplaner an. Ein weiterer Anlieger will wissen, warum die Schmiedestraße nicht zur Fahrradstraße erklärt werde. Fahrradstraßen könne man nur dort schaffen, wo der Radverkehr überwiege, antwortet der Verwaltungsvertreter, und das sei in der Schmiedestraße nicht der Fall.

Umbau beginnt mit Leitungsarbeiten

Der Umbau der Straße soll bereits im kommenden Jahr beginnen – zunächst mit dem Verlegen von Leitungen. Die Bauarbeiten werden das gesamte Jahr in Anspruch nehmen, komplette Sperrungen hat die Stadt nicht geplant. Ab Frühjahr 2021 beginnt der Straßenumbau, der noch vor Weihnachten 2021 abgeschlossen sein soll.

Umgebaut wird zunächst der Abschnitt zwischen Marstall und Seilwinderstraße. „Gestalterisch soll sich der Marstall in die Schmiedestraße hinein fortsetzen“, sagt der Stadtplaner. Das bedeutet, dass Gehwege und Gossen ein ähnliches Pflaster bekommen.

Ratsgremien müssen noch beraten

Das restliche Teilstück der Schmiedestraße von der Seilwinderstraße bis zur Kreuzung Karmarschstraße bleibt zunächst unangetastet. Die Stadt will im nächsten Bauabschnitt zugleich den Platz vor der Marktkirche umgestalten. Das sei mit zusätzlichen Kosten und weiteren Planungen verbunden, heißt es vonseiten der Stadt. Die Kosten für den ersten Abschnitt der Schmiedestraße liegen bei 1,75 Millionen Euro.

Die Pläne für den Umbau werden jetzt von den politischen Gremien beraten. Dort könnten sich noch Änderungswünsche ergeben.

Von Andreas Schinkel