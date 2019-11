Hannover

Gegen die geplante Demonstration der rechtsradikalen Partei NPD in gut einer Woche in Hannovers Südstadt formiert sich derzeit der Protest. Gewerkschaften haben drei verschiedene Gegenveranstaltungen geplant, die Gruppierung „Omas gegen rechts“ will gegen die Neonazis auf die Straße gehen. Der Bezirksrat Südstadt/ Bult befasst sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit dem Thema. Die Rechtsradikalen protestieren am 23. November gegen einen im Motto namentlich genannten Reporter des Senders NDR, der regelmäßig in Reportagen über das Neonazi-Milieu berichtet.

„Freie Presse wichtig für Demokratie“

„Wir werden gemeinsam für die Pressefreiheit auf die Straße gehen“, sagt Torsten Hannig, der Geschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB) in der Region Hannover. Gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi und der IG Metall will der DGB in einer Woche drei Gegenkundgebungen auf die Beine stellen. Eine freie, unabhängige und vielfältige Presse sei Voraussetzung für die Demokratie, heißt es in der Stellungnahme der Gewerkschaft weiter.

Bezirksrat befasst sich am Mittwoch mit der NPD-Demo

Lothar Pollähne ( SPD), der Bezirksbürgermeister in der Südstadt, will das Thema der Neonazi-Demonstration bei der Sitzung des Gremiums am Mittwoch auf die Tagesordnung bringen. „Wir wollen eine gemeinsame Erklärung aller demokratischen Parteien gegen die NPD-Demo verfassen“, sagt er der HAZ. Er sei als Journalist auch persönlich von der Veranstaltung der Rechtsradikalen betroffen. „Wenn sich so eine Veranstaltung dieser Partei gegen einen Kollegen richtet, müssen wir alle etwas dagegen tun“, sagt Pollähne. Nach Angaben des Bezirksbürgermeisters wird sich auch die Gruppierung „Omas gegen rechts“ an den Demonstrationen gegen die NPD beteiligen. Pollähne bedauert, dass sich die Rechtsradikalen, wie vor zehn Jahren, erneut die Südstadt für ihr Vorhaben ausgesucht habe. „Das bedeutet wieder einen Tag Ausnahmezustand für das ganze Viertel“, sagt Pollähne.

Von Tobias Morchner