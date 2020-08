Hannover

Fast 100 Jahre alt ist das älteste Fahrzeug, um das sich Uwe Kermer in seiner Oldtimer-Werkstatt „ Kermer Klassik“ in Hemmingen-Arnum gekümmert hat: ein Chevrolet National aus dem Jahr 1928 mit Problemen am Motor. Obwohl seine Werkstatt noch keine sechs Jahre alt ist, schätzt Kermer, dass er rund 300 Kunden hat – und es werden immer mehr, denn es gibt immer mehr Oldtimer.

Allein auf Hannovers Straßen fahren 2864 von diesen historischen Fahrzeugen, darunter auch 31 Motorräder.

Trotz, oder gerade wegen, der vielen Fahrzeuge, die Kermer schon in seiner Werkstatt hatte, fällt es ihm schwer, zu entscheiden, welcher Wagen ihm am besten gefällt. Er und seine Frau haben vier Oldtimer zu Hause stehen. Mit der Werkstatt machte er sein langjähriges Hobby zum Beruf.

Der Chevrolet von 1928, der in Kermers Werkstatt steht Quelle: Regina Seibel

Das Schrauben an Oldtimern ist anspruchsvolle Arbeit

Ebenso wie gut erhaltene Oldtimer sind auch Werkstätten für die historischen Fahrzeuge rar. Kermer hat neun Mitarbeiter, davon sechs Monteure. Pausen habe er seit der Eröffnung der Werkstatt nicht gehabt: „Viele Oldtimer-Spezialisten führen eher Kleinbetriebe, da sind wir schon etwas Besonderes. Momentan haben wir sogar Kunden aus Zürich und Dubai.“ Er geht davon aus, dass es demnächst noch mehr Kunden werden, da dann schon Fahrzeuge als Oldtimer gelten, die in hoher Stückzahl produziert wurden. „Solche Wagen haben wir bisher eher selten“, sagt er. Die von seiner Werkstatt gepflegten und restaurierten Fahrzeuge seien im Schnitt 50 Jahre alt.

„Das Schrauben an solchen Fahrzeugen ist anspruchsvoller als bei neuen Fahrzeugen. Da es wenig Ersatzteile gibt, wird bei uns nicht einfach ausgetauscht, sondern repariert“, sagt Kermer. Darum sei es auch so schwer, junge Leute für die Arbeit zu finden – sie würden diese alte Technik nicht kennen und es sei schwer, es ihnen beizubringen. „Unser jüngster Mitarbeiter ist 53 Jahre alt.“

Ein Mitarbeiter sei allein für die Suche nach Ersatzteilen zuständig. Und nicht nur deshalb sei die Reparatur von Oldtimern zeitaufwendig – oft würden bei einer Routineuntersuchung für den TÜV mehrere Mängel gefunden, dann könne ein Wagen schon einmal zwei Wochen in Arnum stehen. Mindestens alle 5000 Kilometer müsse ein Oldtimer in die Werkstatt, sagt Kermer.

Henning Kniep und sein roter Jaguar E-Type von 1969 Quelle: Regina Seibel

„Die älteren Autos haben einfach Charisma“

Dass so eine Restauration viel Zeit in Anspruch nehmen kann, weiß auch Henning Kniep – ein großer Oldtimer-Liebhaber. Einen Mercedes 230 SL aus 1965 und einen Jaguar E-Type aus 1969 hat er zu Hause stehen. Beide wurden davor aber erstmal zwei bis drei Jahre in Kermers Werkstatt restauriert und müssen auch jetzt jährlich durchgeprüft werden. Dafür seien die Wagen nun aber besser als neu, scherzt Kniep.

Mit dem Jaguar erfüllte er sich einen Kindheitstraum – mit sechs Jahren hatte er ein eben solches Spielzeugauto. Knapp 45 Jahre später besaß er dann sowohl sein Lieblingsspielzeug, als auch das Original-Fahrzeug.

„Die älteren Autos haben einfach Charisma, sie heben sich ab. Die Technik ist zwar alt, aber dafür übersichtlich“, schwärmt Kniep. Da traue er sich auch, selbst am Auto zu schrauben und kleine Fehler zu beheben. Das mache ihm richtig Spaß und sei auch der Reiz eines solchen Wagens. Und: „Das Fahren ist natürlich ein Erlebnis – ich fühle mich dann gleich viel jünger“, erzählt Kniep. Auch Uwe Kermer kann sich dem nur anschließen: „In jedes Werkstattauto verliebe ich mich neu, die haben alle so viel Charakter und sind nicht so ein Einheitsbrei wie die neuen Autos.“ Auch sei es etwas anderes, wenn seine Frau und er mit ihrem alten Roadster in den Urlaub fahren.

Der Käfer von 1973 gehört ebenfalls der Familie von Uwe Kermer. Quelle: privat

Oldtimer sind teuer in der Pflege und günstig bei Steuern

Wer Oldtimer besitzt, muss neben dem Zeitaufwand natürlich auch die Kosten im Blick behalten. Denn die regelmäßige Pflege muss auch bezahlt werden. Wie teuer das ist, hänge allerdings auch sehr vom Auto ab, sagt Kermer: „Exklusive Marken wie ein Porsche oder Jaguar sind teurer bei der Instandhaltung. Das waren früher Luxus-Autos.“ Ein Käfer sei hingegen nicht so teuer, da gäbe es auch mehr Ersatzteile.

Die Vollrestauration eines besonderen Oldtimers könne dafür schnell im sechsstelligen Bereich liegen. „Ein Oldtimer bedeutet immer Zusatzkosten, für viele ist es nur das zweite Auto“, sagt Kniep. Selten fahre jemand jeden Tag damit. Er selbst fahre zum Beispiel nur am Wochenende bei schönem Wetter. „Dafür spare ich an den Steuern und der Versicherung: Beides ist deutlich günstiger.“

Sowohl bei Uwe Kermer als auch bei Henning Kniep zeigt sich die Leidenschaft, die sie Oldtimern widmen. Kermer kann sich keine bessere Arbeit als in seiner Oldtimer-Werkstatt vorstellen. Er habe es nie bereut seine frühere Arbeit im Lkw-Betrieb aufgegeben zu haben: „Jetzt gehe ich jeden Tag gerne zur Arbeit und habe auch weniger Stress als früher, weil wir nicht mit Zeitdruck arbeiten. Ich mache die Arbeit mit Herzblut.“

Von Regina Seibel