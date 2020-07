In der Advents- und Weihnachtszeit soll der Zoo als „Christmas Garden“ leuchten

Hannover

Wegen der Corona-Pandemie fällt der Winterzoo in diesem Jahr aus, aber es wird in der Advents- und Weihnachtszeit dennoch ein besonderes Angebot im Zoo geben. Hannover-Concerts bringt den Zoo allabendlich zum Leuchten und lädt zu einem besonderen Spaziergang durch die illuminierten Zoowelten ein. Hannover-Concerts-Sprecher Karsten Seifert verspricht einen zwei Kilometer langen Rundweg durch „eine leuchtende Landschaft mit atemberaubenden Lichtspielen, beeindruckend inszenierter Flora und Fauna und fantasievollen Leuchtfiguren“.

Der sogenannte Christmas Garden versteht sich als „entschleunigte Auszeit vom Trubel und lenkt den Blick auf das Besinnliche in der schönsten Zeit des Jahres“ sagt Seifert. Millionen von Lichtpunkten und bunte Lichtinstallationen sollen den Zoo in ein weihnachtliches Glanzmeer tauchen. Außerdem gibt es heiße Getränke und weihnachtliche Spezialitäten.

Möglich ist der Christmas Garden auch, weil der beliebte Winterzoo, der zuletzt rund 200.000 Besucher angelockt hatte, ist vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie abgesagt ist. Lesen Sie hier die Details zur Absage.

Einlasszeiten halbstündig gestaffelt

Die Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter steht für die Veranstalter des Christmas Garden in Hannover an oberster Stelle. Ein umfangreiches COVID-19-Hygienekonzept wird derzeit erarbeitet, Das Hygienekonzept wird im Zeitraum bis zur Eröffnung im November kontinuierlich an die aktuellen Entwicklungen angepasst.

Der Christmas Garden Hannover ist vom 19. November 2020 bis zum 10. Januar 2021 außerhalb der regulären Zoo-Öffnungszeiten zu sehen, jeweils von 17 bis 22 Uhr geöffnet (nicht geöffnet am 23., 24., 30. November sowie am 01., 24. und 31. Dezember). Die Karten sind für halbstündig gestaffelte Einlasszeiten erhältlich, so dass jeder Besucher den Spaziergang in aller Ruhe genießen kann. Der Eintritt kostet 17 Euro für Erwachsene, 14,50 Euro für Kinder ab 6 Jahren, Schüler, Studenten und Senioren. Außerdem gibt es Familienkarten zum Preis von 45 Euro. Karten gibt es ab sofort im HAZ-Ticketshop.

Von Mathias Klein