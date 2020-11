In der Corona-Klemme: Verein Braukiste bietet Bier gegen Spenden

Hannover

Die Corona-Krise trifft auch kleine Vereine. So bittet derzeit die Braukiste auf dem Platzprojekt in Linden um finanzielle Hilfe. Der Verein bietet seit 2017 interessierten Menschen die Möglichkeit, in Kursen unkompliziert die Handwerkskunst des Bierbrauens zu erlernen – und sammelt so Spenden. Aufgrund der Abstandsregelungen können aber seit März keine Kurse mehr angeboten werden.

„Wir zahlen natürlich trotzdem Miete an das Platzprojekt und haben laufende Kosten für Strom und Wasser“, sagt einer der Gründer, Oliver Baum. Ohne Unterstützung reichen die Beiträge der Vereinsmitglieder aber nicht, um Kosten zu decken. Nun setzen die Mitglieder auf Crowdfunding.

Anzeige

In einem Container lernen interessierte Menschen die Braukunst. In der Corona-Krise ist es hier aber zu eng. Quelle: Tim Schaarschmidt

Idee zu den Kursen entstand 2015

Die Idee zu den Braukursen entstand schon vor fünf Jahren. In einer Wohngemeinschaft braute das Team um Baum regelmäßig Bier für den Eigenbedarf. 2015 kauften sie einen Container im Onlineauktionshaus Ebay, zogen auf das Platzprojekt und stellten Braubottiche und zahlreiche leere Flaschen auf. Es ging in den Kursen nie um Absatz. „Wir möchten Wissen vermitteln“, sagt Mitglied Pascal Rauch. Entsprechend gibt es keinen Verkauf der Biere. Jeder solle vielmehr leicht zum Brauhandwerk finden können. „Zu unseren Mitgliedern gehört auch ein echter Brauer“, sagt Rauch.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Zu den Kursen kamen völlig unterschiedliche Menschen. Senioren lernten Brauprozesse genauso kennen wie die Teilnehmer eines Junggesellenabschieds. Doch nun braucht es Geld, um die Kurse auch in Zukunft anbieten zu können. Bis zum 30. November wollen die Vereinsmitglieder auf der Plattform Hannovermachen 3250 Euro sammeln. Für jede Unterstützung bieten die Mitglieder einen Pullover mit Braukistelogo, Verköstigungen und Kurse, wenn es die Corona-Krise wieder zulässt, und – natürlich – Bier.

Von Jan Sedelies