Hannover

Ab Montag öffnen nach und nach die meisten Geschäfte in der Innenstadt wieder – doch wann Busse und Bahnen ihre Takte und Zuglängen wieder normalisieren, ist noch offen. „Rückblickend war es ein planerischer Fehler, die Angebote einzuschränken“, sagt Innenstadthändler Reinhard Sander von Horstmann+ Sander: „Man hätte sich nicht dem Bedarf anpassen dürfen, dann wäre die Ansteckungsgefahr in den Fahrzeugen geringer.“ Ginge es nach ihm, dann müssten Busse und Bahnen ab Montag „so fahren, als ob Messezeit wäre“, damit die Menschen im Inneren genug Abstand halten können.

Kostenloses Parken in Hannovers Innenstadt während der Corona-Krise ?

Weil das nicht kurzfristig machbar ist, hat Sander einen anderen Vorschlag. „Die Stadt müsste das Parken in der Innenstadt für die Zeit der Corona-Krise kostenlos machen“, sagt der Unternehmer. Zwar widerspreche es dem langfristigen Ziel, den Autoverkehr in der City zu reduzieren. „Aber gerade unter einem Grünen Oberbürgermeister wäre es aktuell ein starkes Signal, die Anfahrt mit dem Auto attraktiv zu machen, damit sich die Menschen in Bussen und Bahnen nicht infizieren.“

Anzeige

Die Stadt weist den Vorschlag als „nicht sinnvoll“ zurück. „Eine Freigabe würde dazu führen, dass bereits morgens die Stellplätze belegt wären und dann für Besucher und Kunden in der Innenstadt am Fahrbahnrand keine Stellplätze mehr zur Verfügung stünden“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald.

Weitere HAZ+ Artikel

Stadt: Parkkosten sorgen für Wechsel

Ziel der Parkplatzbewirtschaftung und -überwachung sei unter anderem, für einen stetigen Wechsel zu sorgen, damit „immer auch freie Stellplätze zur Verfügung stehen“, sodass die Innenstadt auch mit dem Auto gut zu erreichen sei. „Das dürfte auch im Interesse der Kaufleute und der sonstigen Gewerbetreibenden in der Innenstadt sein“, sagt Steigerwald.

Auch beim größten Parkhausbetreiber der Innenstadt, der städtischen Hanova, ist Geschäftsführer Karsten Klaus nicht begeistert von der Idee. „Wir haben bei unseren Parkhäusern wegen der Corona-Krise einen massiven Einbruch von mehreren 100.000 Euro pro Monat“, sagt Hanova-Chef Karsten Klaus. Die Parkhäuser seien zwar offen geblieben, aber für das Management vom Garagenwart bis zur Leitzentrale seien die Kosten weitergelaufen.

Parkhäuser haben hohe Einnahmeverluste durch Corona

„Von der jetzt bevorstehenden Öffnung der Geschäfte erhoffen wir uns ein allmähliches Licht am Ende des Tunnels“, sagt Klaus. Da könne man als Wirtschaftsunternehmen schlecht auf Einnahmen verzichten. Geschäftsleute hätten aber die Möglichkeit, ihren Kunden Parkhausgutscheine der Hanova anzubieten. „Wir sind da Partner der City-Gemeinschaft und stehen für alle Kooperationen zur Verfügung.“

Derweil läuft im Nahverkehr die Normalisierung erst allmählich wieder an. Die S-Bahn beginnt, ihre Zugverbindungen wieder aufzustocken. Üstra und Regiobus wollen am Montag überlegen, wie sie ihre Angebote wieder hochfahren. Immerhin werden die Fahrzeuge inzwischen häufiger von innen desinfiziert, und an den Stationen öffnen die Türen automatisch, damit niemand Knöpfe drücken muss.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Conrad von Meding