In der Region Hannover nisten mehr Störche als je zuvor

Hannover

In der Region Hannover klappert es in diesem Jahr wie noch nie zuvor. Reinhard Löhmer, ehrenamtlicher Betreuer für die Weißstörche, hat 102 Brutpaare gezählt. „Das ist ein historischer Höchstwert. Noch vor zehn Jahren gab es nur ein Viertel des gegenwärtigen Bestandes“, sagt er.

Löhmer zieht seit vielen Jahren akribisch Bilanz über die Störche in Hannover und dem Umland. „Der im letzten Jahrzehnt zu beobachtende Zuwachs ist schon erstaunlich“, erklärt der Experte. Bei 80 der 102 Brutpaare habe sich Nachwuchs eingestellt, zu erwarten seien 175 Jungstörche und damit 28 mehr als im Vorjahr.

Wetter verhindert noch mehr Nachwuchs

„Es wäre sogar noch ein besserer Bruterfolg möglich gewesen, wenn das Wetter mitgespielt hätte“, sagt Löhmer. Der Grund: Viele Störche seien auf der Westroute aus den Winterquartieren im spanischen Raum schon Mitte Februar in die Region zurückgekehrt. Das Wetter im April und Mai sei dann aber für die Brut deutlich zu kühl gewesen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weil der Bestand an Störchen zunimmt, gibt es laut Löhmer häufiger Kämpfe um Nistplätze und eine neue Entwicklung. Die Zahl der Vögel, die nicht auf menschliche Nisthilfen setzen und selbst ein Nest bauen, nimmt zu. So habe sich etwa in Wunstorf-Mesmerode in einem Eichenwald ein Kolonie aus sechs Brutpaaren zusammen gefunden.

Von Bernd Haase