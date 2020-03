Hannover

Weil am Sonntag der Weltfrauentag begangen wird, haben die Statistiker der Region Hannover einen speziellen Blick in die Bevölkerungsdaten geworfen. Demnach stellen Frauen mit 50,8 Prozent die Mehrheit unter den Regionsbewohnern insgesamt und mit derselben Quote auch in der Stadt Hannover.

Insgesamt lebten in der Region zum Stichtag 31. Dezember 2019 exakt 598.627 Frauen; davon 275.820 in der Landeshauptstadt. Unter den 21 Städten und Gemeinden der Region gibt es nur eine, in der weniger Frauen als Männer leben – es ist Sehnde mit einem Wert von 49,5 Prozent. Am höchsten liegt der Frauenanteil mit 51,9 Prozent in Burgwedel. Knapp dahinter liegen Gehrden (51,8 Prozent) und Hemmingen (51,6 Prozent).

Frauenmehrheit bleibt weitere zehn Jahre

Insgesamt sinkt der Frauenanteil langsam, aber kontinuierlich ab, seit er 1977 mit 53 Prozent einen Höchststand erreicht hatte. Laut Bevölkerungsprognose wird er dies bis 2030 auch weiterhin tun, aber immer noch über der 50-Prozent-Marke bleiben.

Auffällig an der Statistik sind die Werte nach Altersgruppen. In denen bis 63 Jahre haben die Männer die Mehrheit, erst danach sind die Frauen stärker vertreten. „Dies hat seine Ursachen in der höheren Lebenserwartung der Frauen und in den Spätfolgen des Zweiten Weltkriegs“, erklären die Statistiker. In der Altersgruppe der über 90-Jährigen seien unter den Männern noch Kriegsopfer zu beklagen.

Die meisten Ausländerinnen leben in Garbsen

Unter den Frauen ohne deutsche Staatsangehörigkeit sind 12.058 Türkinnen. In der Rangliste nach Häufigkeit folgen Polinnen (8.182), Syrerinnen (6.062) und Irakerinnen (4.912). Zahlenmäßig leben die meisten Ausländerinnen in Hannover, gemessen am Prozentanteil an der Gesamtbevölkerung in Garbsen. Dort stellen etwa die Türkinnen 3,7 Prozent der mit erstem Wohnsitz gemeldeten Frauen.

Die Frauen in der Region sind laut Statistik kirchentreuer als die Männer. 50,9 Prozent von ihnen gehören einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft an, bei den Männern sind es nur 41,9 Prozent. In der Stadt selbst sind die Quoten niedriger, im Umland höher. Noch eine Erkenntnis: Frauen sind häufiger verwitwet, geschieden und damit auch alleinstehend als Männer.

Von Bernd Haase