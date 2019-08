Hannover

Beim „Shabby Chic“ machen die sichtbaren Gebrauchsspuren der Möbel und Einrichtungsstücke den Charme aus. Abgeblätterte Farbe oder leichte Kratzer sind gewollt. Genau auf diesen Einrichtungsstil baut das „Sweet Shabby“. Vor einem Jahr öffnete es an der Sallstraße 53 gegenüber der Nazarethkirche seine Türen. Die Liebe zum Detail ist das Herzstück des Cafés und nicht zu übersehen. Auf der Speisekarte stehen Acai- und Smoothie-Bowls, belgische Waffeln nach hauseigener Rezeptur, Salat, Suppen, sowie Avocado- und Feta-Brot.

Eine Ruheoase in der Stadt

Das Sweet Shabby in der Südstadt ist gemütlich eingerichtet - das Interieur kann man kaufen. Quelle: Lisa Eimermacher

„So ein Café hat mir hier gefehlt“, sagt Inhaberin Seray Krause. Sie hat mehrere Jahre selbst in der Südstadt gelebt. Nun hat sie ihren Traum mit ihrem eigenen Café verwirklicht. „Die Idee dazu hat in mir geschlummert. Ich bin sehr gerne in anderen Cafés gewesen. Mein Mann und ich machen viele Städtereisen“. Aus Kopenhagen, Amsterdam, Barcelona, Rom, Prag, Stockholm, aber auch Hamburg, München und Berlin haben Seray Krause und ihr Mann Klaus viele Eindrücke mitgebracht. „Da haben wir uns inspirieren lassen und überlegt, wie man ein ausgefallenes schönes Café auch in Hannover aufbauen kann“, erzählt die Betriebswirtin. Ihr Mann Klaus ist Ingenieur und hat beim Aufbau geholfen.

Regionales und Bioprodukte

Drei Jahre hat es bis zur Eröffnung gedauert. Jetzt ist das kleine Café jeden Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr für seine Besucher da. Seray Krause legt Wert auf Regionalität und Bioprodukte. Die Hälfte der Kuchen ist selbstgebacken, die andere Hälfte kommt aus der Schlossküche Herrenhausen. Den Kaffee bezieht sie von der Hannoverschen Kaffeemanufaktur.

Eine Kuchenauswahl aus dem Sweet Shabby in der Südstadt. Quelle: Lisa Eimermacher

Auch die Dekorationsartikel und Möbelstücke sind handverlesen.„Shabby Chic war schon immer mein Faible. Der Name stand tatsächlich schon, bevor überhaupt alles andere da war“, sagt die Inhaberin. Diesen Wohnzimmercharakter des Sweet Shabby kann man auch zu sich in die eigenen vier Wände holen. Denn die Möbel und Dekoartikel kann man hier auch kaufen.

Seray Krause erklärt, wie sie auf die Idee kam: „Ich habe einfach nach einem ausgefallenen Konzept gesucht und da ich Möbel und Kaffee und leckere Sachen mag, habe ich gedacht, warum nicht gleich kombinieren?“ Das, was man esse, könne man ja ohnehin to go mitnehmen – warum nicht auch die Möbel? „Du kannst bei uns alles kaufen – bis auf die Kaffeemaschine“, sagt die 42-Jährige. Aber auch regionalen Designern und Künstlern bietet das Sweet Shabby Raum, um ihre Werke zum Verkauf anzubieten.

Von Lisa Eimermacher