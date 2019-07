Hannover

Bei gewaltsamen Übergriffen nimmt Hannover den Spitzenplatz unter den 15 größten deutschen Städten ein. Das geht aus dem Großstadtvergleich hervor, den die Stadt am Mittwoch vorgelegt hat. Demnach kommen auf 100.000 Einwohner genau 1800 sogenannte Rohheitsdelikte – also Raub, Körperverletzung und Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Nach Angaben der Polizei waren es absolut gesehen im vergangenen Jahr 9387 Vorgänge im Stadtgebiet. Insgesamt sei die Zahl rückgängig. 2016 registrierten die Ermittler in Hannover noch 10.519 Gewaltübergriffe.

Was unterscheidet Hannover bei Gewaltdelikten von anderen Großstädten ?

Warum die Zahlen in Hannover schlechter sind als in den anderen Großstädten, darüber kann die Polizei auch nur spekulieren. Geografische Besonderheiten und das Anzeigeverhalten der Bevölkerung spielten vielleicht eine Rolle, sagt Sprecherin Isabel Christian. Auch die Lage Hannovers an zwei stark befahrenen Autobahnen, der Flughafen und die vielen Großveranstaltungen könnten eine Rolle spielen. Allerdings haben Vergleichsstädte wie Hamburg, München, Frankfurt oder Leipzig ähnliche Merkmale. Eine Besonderheit sei, dass Hannovers Polizei Gewaltfälle in Familien konsequent verfolge und anzeige, sagt Christian. Solche Schwerpunkte könnten dazu beitragen, dass die Zahlen in Hannover zwar höher, die Sicherheit aber nicht geringer sei.

Bei Straftaten insgesamt landet Hannover auf Platz 2

Auch insgesamt geht die Zahl der angezeigten Straftaten in Hannover zurück. 2015 waren es 84.126, im vergangenen Jahr 70.121. Im Großstädtevergleich mit Daten von 2017 landet Hannover damit auf dem zweiten Platz hinter Frankfurt, allerdings liegt das vor allem daran, dass Schwarzfahren in der Landeshauptstadt besonders stark geahndet wird – die Platzierung hat also nichts mit der Sicherheit von Einwohnern zu tun. Jedoch zeigt der Großstädtevergleich, dass Hannover auch bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und bei Diebstählen auf dem viertschlechtesten Platz landet.

