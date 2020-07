Hannover

Wir reden im Moment viel über Fragen, die mit politischer und persönlicher Integrität und Identität zu tun haben. Der Tod von George Floyd im Mai und die Black-Lives-Matter-Bewegung haben (noch einmal) den strukturellen Rassismus offengelegt, der in vielen Gesellschaften herrscht. Wir reden über die Hannover Indians, die Hindeburgstraße, die Mohren-Apotheke, über Denkmäler für weiße Männer, die Afrikaner umgebracht haben.

„Es ist gut, dass wir das tun“, so schrieb unser Redakteur Bert Strebe jetzt in einem HAZ-Essay und fügt an: „Es ist eine notwendige Debatte. Überflüssig ist nur der Rigorismus, mit dem manche Diskutanten zu Werke gehen.“ Dazu haben uns viele Leserreaktionen erreicht. Hier geben wir sie auszugsweise wieder.

Anzeige

Lesen Sie hier das Esseay von Bert Strebe: Political Correctness schafft keine Gerechtigkeit

Weitere HAZ+ Artikel

Ruth Mayer (*): „Sprache verändert sich mit denen, die sie gebrauchen“

Die Debatte um Political Correctness, die sich derzeit wieder einmal auf den (Leserbrief-)Seiten der HAZ entfaltet, ist ermüdend, weil eigentlich alle Argumente schon lange auf dem Tisch liegen. Nichts an dem, was Bert Strebe in seinem Beitrag über Rassismus, Straßenumbenennungen und die Reglementierung der Sprache schreibt, ist neu, vieles wurde bereits erschöpfend diskutiert. Ich will hier lediglich einen Punkt aufgreifen: die Frage nach der Sprache der Literatur und dem Umgang mit ihrem Wandel. Meine Replik erfolgt in der Form von zwei Anekdoten.

Anekdote 1: Vor Jahren lese ich meiner damals fünfjährigen Tochter „ Pippi Langstrumpf“ vor. Dabei ersetze ich „Neger“ durch alle möglichen Wörter, die mir angemessener erscheinen. Denn was soll ich sonst tun? „Neger“ lesen und dann schnell dazufügen, dass man das aber nicht zu Zanthe und Fayola im Kindergarten sagen darf? „Warum steht das dann in dem Buch?“ wäre die unweigerliche Nachfrage. „Weil das eine historische Bezeichnung ist, die wir kontextualisieren und reflektieren sollten“, würde ich antworten. Im Ernst? Einer Fünfjährigen? Meinen Studierenden an der Leibniz-Universität dagegen traue ich diese Kompetenzen zu. Ich kenne niemanden (weder hier noch in den USA), der fordern würde, dass historische Texte umgeschrieben werden. Aber so wie wir im Seminar über die historischen Entstehungsbedingungen der Texte sprechen, reden wir auch über den Sprachgebrauch. Ich bilde zu 80 Prozent zukünftige Gymnasiallehrerinnen und -lehrer aus.

Was mich zu Anekdote 2 führt: Wir besprechen in einem Master- Seminar die Essays des großen afroamerikanischen Autors und Kritikers James Baldwin zu seinen Jahren in Europa, in denen er – in den Sechzigerjahren – glasklar auf den Punkt brachte, was bis heute virulent ist. Der einzige schwarze Student im Raum, ein Master-Student aus Georgia, USA, sagt, es sei völlig ok, wenn wir „negro“ sagen, wie es im Text steht, ihm allerdings hätten seine Eltern beigebracht, das Wort zu meiden. Er benutzt das N-Wort. Das gesamte Seminar schwenkt um und zwar nicht, weil er sie gezwungen hätte, sondern aus Respekt vor seinen Gefühlen. „Wenn dich das stört, werde ich es nicht sagen“, meint eine Studentin.

Die Diskussion um den Text schreitet ungebrochen und auf hohem Niveau voran. Sprache verändert sich, und sie verändert sich mit denen, die sie gebrauchen. Das ist eine der wichtigsten Einsichten des Literaturstudiums. Wenn ich das meinen Studierenden nicht beibringe, dann habe ich meinen Beruf verfehlt.

* Ruth Mayer ist Professorin für Amerikanistik an der Leibniz-Universität Hannover. Sie leitet das Institut am Englischen Seminar und koordiniert dort den internationalen Studiengang Advanced Anglophone Studies.

Die Hindenburgstraße im Zooviertel soll nach dem Willen des Stadtbezirksrats nach Lotte-Lore Loebensteinstraße benannt werden Quelle: Michael Thomas

Matthias Sesselmann aus Hannover : „Es mangelt an Maßstäben“

Der Autor bringt es auf den Punkt: „All die, die versuchen, die Sprache zu säubern oder eine politisch korrekte Gesellschaft zu schaffen, tun nur etwas auf Symbolebene ...“ Der Begriff „Rasse“ zum Beispiel hatte zu Beginn natürlich keine negative Bedeutung. Wenn wir alle Worte mit Negativbedeutung ändern wollen, haben wir viel zu tun. Und es hilft nicht, ein negatives Bewusstsein in der Gesellschaft zu verändern. Üble Charaktere benutzen neue Wortschöpfungen wie gehabt. Statt „Roma-Familien“ und „Gangster-Clans“ entwickelte sich vornehm und alternativ der Begriff „Großfamilie“. Ist längst auch zum Schimpfwort geworden. Pech, wer aus Überzeugung eine große Familie hat – keine Chance!

Es mangelt heutzutage in der Gesellschaft mehr denn je an verlässlichen Maßstäben. Manchmal wird christliches Denken verdächtigt, am Unrecht beteiligt zu sein. Daher folgende biblischen Aussagen als Empfehlung: Nur Jesus Christus lehrte im Neuen Testament die Feindesliebe. Bei anderen Religionen Fehlanzeige. Schon im Alten Testament lesen wir (Hesekiel 47, 22): „Ihr sollt die Fremdlinge wie Einheimische behandeln.“ Und (5. Mose 10, 18): „Gott hat die Fremden lieb, darum sollt ihr auch die Fremden lieben.“ Matthias Sesselmann, Hannover

Herrmann Fleischer aus Hannover : „Das Haus, in dem wir leben“

Dem ausgezeichneten Essay stimme ich vorbehaltlos zu und hoffe, dass viele Verantwortliche in Politik und Verwaltung ihn auch gelesen haben. Sie sollten gut überlegen, ob die derzeitige Umbennenungs-„Wut“ wirklich der richtige Weg ist, mit Geschichte umzugehen. In der FAZ hieß es vor einigen Tagen unter anderem: „Geschichte ist kein Verputz, den man abschlagen kann, sondern das Haus, in dem wir leben.“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Hermann Fleischer, Hannover

Eike Christian Hirsch aus Hannover : Political Correctness führt in die Irre

Ihr Autor hat ein äußerst schwieriges Thema souverän behandelt. Jedes Wort kann ich unterschreiben. Ohne solch einen Überblick über alles, ohne solch eine nachsichtige Liberalität darf man das nicht verhandeln. Political Correctness kann schnell radikal werden und führt in die Irre. Nur wer verstehen will und lernen möchte, verhält sich richtig. Einen Dank und hohe Anerkennung dem Autor. Eike Christian Hirsch, Hannover

Dorothee Beckermann aus Hannover : Benachteiligung mit System

Die Gleichsetzung von Rassismus und „Angst vor dem Fremden“, wie sie der Autor in seinem Kommentar vornimmt, wird der Thematik nicht gerecht – und ich halte sie für sehr bedenklich. „Angst vor dem Fremden“ suggeriert, es handele sich um eine naturgegebene Scheu gegenüber Menschen, Dingen, Konzepten, die anders sind als wir selbst. Eine Unsicherheit in Bezug auf Unbekanntes, die im Extremfall zu Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass und rechtsextremer Gewalt umschlagen könnte, wovon wir uns natürlich entschiedenen distanzieren.

„ Rassismus“ meint aber eine von Weißen erdachte ideologische Konstruktion, die bereits seit Jahrhunderten Menschen, die von ihrem Erscheinungsbild von der mitteleuropäischen weißen Norm abweichen, herabsetzt, systematisch benachteiligt und sowohl individuell als auch strukturell in diversen Lebensbereichen behindert, um bestehende Machtverhältnisse zu stärken und Privilegien für „Weiße“ zu sichern. Sich selbst fremd zu fühlen oder rassistisch benachteiligt zu werden, sind zwei vielleicht manchmal miteinander verwandte, aber keinesfalls gleiche Erfahrungen. Ich empfehle dazu zum Beispiel die Bücher von Tupoka Ogette („Exit Racism“) und Alice Hasters („Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen ...“).

Bei Rassismus geht es – anders als beim Fremdsein – immer um eine Machtfrage und systematische Benachteiligung. Gerade in der Auseinandersetzung über Sprache und Rassismus sollten wir hier differenziert bleiben. Sicher überwinden wir Rassismus nicht nur durch Sprache, aber doch wahrscheinlich auch dadurch, dass wir mehr miteinander als übereinander nachdenken und sprechen. Dorothee Beckermann, Hannover

Jens Voshage aus Hannover : Kreativer Umgang ist erforderlich

Abräumen, umbennen, verbannen: Statt sich mit Kultur, Kunst und Geschichte auseinanderzusetzen, wird im Zeichen der Political Correctness einfach nur getilgt. Das wird einerseits den bisher geehrten Menschen nicht gerecht. Denn das Verhalten eines Menschen von vor 100, 200 oder 500 Jahren einzig mit heutigen Maßstäben zu bewerten, ist nicht angemessen. Doch der Autor zeigt in seinem Artikel zusätzlich, weshalb das Verbannen vom Unliebsamen auch gesellschaftlich der falsche Weg ist: Es führt zum Verdrängen und unterdrückt das Verarbeiten und das Lernen. Ein kreativer Umgang mit bestehenden Straßennamen, Kunstwerken und Denkmälern ist erforderlich. Erstaunlich, dass die sonst so diskussionsfreudigen Gesellschaftsgruppen nicht erkennen, dass sie mit dem Tilgen von Namen in einer Sackgasse unterwegs sind. Jens Voshage, Hannover

Wolfgang Wünsch aus Hannover : Zeichen von Stärke

Der Autor spricht mir aus dem Herzen. Hoffentlich haben die gnadenlosen Weltverbesserer und schlicht fokussierten politisch Korrekten den Beitrag gelesen und eventuell verstanden. Zum Bezirksrat Mitte kann man nur sagen, dass sich auch Mehrheiten ihrer Verantwortung bewusst sein müssen, sich auch irren können und Umentscheidungen ein Zeichen von Stärke sind beziehungsweise wären. Oder ist der Begriff Stärke jetzt schon politisch unkorrekt? Es ist fast zum Verzweifeln. Ich lese das Essay gleich noch mal. Wolfgang Wünsch, Hannover

Von HAZ