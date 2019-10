Hannover

Das erste Infa-Wochenende hat nicht nur Kreatives, sondern auch Kulinarisches zu bieten – und zwar abseits der üblichen Probierstände in Halle 26, an denen französischer Wein oder italienische Salami verkostet wird. Am Rande der sogenannten Markthalle präsentiert sich unter dem Motto „Infa regional“ noch bis einschließlich Montag 14. Oktober, die Vereinigung Norddeutscher Direktvermarkter. „Normalerweise verkaufen unsere Mitglieder ihre Produkte in Hofläden, bei Bauernmärkten, dem Nachtschwärmermarkt in Ahlem oder haben wöchentliche Lieferdienste“, sagt Geschäftsstellenleiterin Elke Sandvoß.

Mit dabei ist beispielsweise der Hof Poppe aus Frankenfeld (Heidekreis) im Aller-Leine-Tal, der mit seinen „zufriedenen Legehennen“ wirbt und auch neben Eierlikör eigene Nudeln herstellt. Die Hofmolkerei Bauer Banse aus Wittingen (Kreis Gifhorn) bietet diverse Milchprodukte von Buttermilch über Joghurt bis zur Frischmilch an und Interessierte können auch selbst aus Milch Butter machen. Wer für Alkoholisches mehr übrig hat als für Milch, kann den Kräuterlikör „Bullenschluck“ aus Sulingen (Kreis Diepholz) probieren.

Vertreten sind auch die genossenschaftliche Biobäckerei „Lindenbackt“ und der Mitmachhof aus Uetze, bei dem man Obst- und Gemüsesorten riechen und ertasten kann. Gärtnerin Gisela Richert aus Wunstorf-Kolenfeld bietet ihre Tomatenmarmeladen oder -Chutneys an. Käsepezialitäten bietet der Käsehof Landolfshausen aus Seulingen bei Göttingen, für Kaffee to go ist die mobile Cafébar Cafe Loco dabei. Eingefleischte Städter ohne Landerfahrung können sich am Trecker oder an der Melkkuh im mobilen Kuhstall ausprobieren.

Die Infa ist bis zum 20. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Wochenende kosten die Tickets an den Tageskassen 14 für Erwachsene und 9 Euro für Kinder ab zwölf Jahren. Online-Tickets sind jeweils zwei Euro billiger. Von montags bis freitags zahlen Erwachsene an der Messekasse 12, online 10 Euro Eintritt.

