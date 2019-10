Hannover

Ich mag Beats, höre privat gerne Hip-Hop und weiß, was ein Vier-Viertel-Takt ist. Aber die Musik ausschließlich mit dem Mund produzieren – also Beatboxen? Stelle ich mir schwierig vor.

Im Zirkuszelt auf dem Messegelände treffe ich auf etwa 15 Jungen und Mädchen zwischen sieben und 16 Jahren. Da steche ich mit meinen 24 Jahren natürlich heraus, aber – keine Berührungsängste, Musik verbindet schließlich, rede ich mir ein. Christian Herrmann startet ganz locker mit ein paar Beats, die er selbst produziert und in einer sogenannten Loop-Station speichert. Das Gerät spielt das soeben Aufgenommene als Endlosschleife ab und kann um weitere Sounds und Geräusche ergänzt werden. Wir stehen staunend da. „Wisst ihr, was Groove ist? Das ist, was Menschen zum Tanzen bringt“, sagt Herrmann und motiviert: „Los geht’s also.“

Die Jüngeren lernen schneller

Wir lernen zunächst markante Wörter und Sätze kennen, die den Einstieg in die Mundpercussion erleichtern sollen. Das Wort Pizzakatze bildet – lässt man einmal die Vokale weg – schon einen Beat. „Bernd kauft ein Busticket“ ist dann schon die fortgeschrittene Variante. „Bernd kauft ein Busticket“ wird zu „B-k-t-b-t-k“.

Meine Mitlernenden sind anfangs noch etwas schüchtern, legen aber die Hemmungen nach ein paar Runden Pizzakatze ab. Ich bin jedoch ein verkopfter Erwachsener. Mir fällt es sehr viel schwerer, von vokalentkernten Wörtern und Sätzen auf rhythmische Konsonantenfolgen zu kommen und diese in ein Mikrofon zu singen. Die jüngste Teilnehmerin Louisa, gerade mal sieben Jahre alt, rappt die Beats zu „Bernd kauft ein Busticket“ nach kurzer Zeit schon nahezu perfekt.

Mit vollem Einsatz

Als schließlich der Körper eingesetzt wird, um die Beats geschmeidiger herüberzubringen, setzt in meinem Kopf irgendetwas aus. Schritt nach vorne, Geste, Bernd kauft ein Busticket, B-k-t-b-t-k. Ich komme durcheinander und gebe mich geschlagen. Kinder lernen eben doch schneller. Jedenfalls sind meine Mitstreiter nach eineinhalb Stunden Workshop wirklich fit im Beatboxen, und als sie das Zelt verlassen, hört man hier und da noch den ein oder anderen gezischten Konsonanten.

Das Ferienfestival der infa geht noch bis zum 20. Oktober. Die Angebote finden Sie hier.

