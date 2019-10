Hannover

Fleisch kommt bei Anissa Bothe nicht mehr auf den Tisch. Seit einem halben Jahr lebt die Tanzlehrerin sogar vegan. In der Showküche der Infa zeigt die 30-Jährige deshalb selbstverständlich ein Gericht ganz ohne tierische Zutaten. Chili sin carne vegan soll es werden. Mit Kartoffeln, roten Linsen, Mais, Sojagranulat, Zwiebeln, Knoblauch, Chili und Tomatenmark. Bothe, deren Leben auf Instagram 88.000 Menschen verfolgen, schnippelt Seite an Seite mit Shopping-Queen Luisa Verfürth. Die greift sich trotz zahlreicher Ringe an den Fingern beherzt Zwiebeln und Knoblauch. Neben die Zutaten hat sie ein kleines Handtäschchen von Moschino positioniert. „Das habe ich mal gebraucht für 500 Euro gekauft.“

Für die Showküche hat Verfürth sich selbst ein Outfit wie ein Chiligericht verpasst: knallrote Weste, enge rote Latexhose. „Stehst du so auch in deiner Küche?“, fragt Moderator Christoph Dannowski ungläubig. Das macht die 34-Jährige keineswegs. Aber trotz eifrigem Rühren in Pfanne und Topf sieht Verfürth auch am Ende noch aus, wie aus dem Ei gepellt.

Das Rezept, verrät Anissa Bothe, stammt von Chefkoch.de. In ihrer Kindheit gab es oft Ravioli aus der Dose, erzählt sie. „Das Kochen habe ich nicht bei meiner Mutter gelernt, dafür vieles andere.“ Tanzschulchefin Susanne Bothe, die im Publikum sitzt, lacht.

Die Zuschauer dürfen am Schluss probieren. Im Publikum sitzt gerade mal eine Vegetarierin, veganes Essen hat oft noch den Nimbus des Exotischen. Doch den Testessern fehlt nur eines: „Mehr Chili!“

Jeden Tag Showküche auf der Infa

Kochshows laufen mehrmals täglich in der Markthalle auf der Infa (Halle 26). Miss Germany Lena Bröder sowie die Bachelor-Kandidatin Christina Grass fabrizieren am 18. Oktober um 13 Uhr Chicken Wraps mit selbstgemachter Sauce. Sängerin Laura Lato und Schlagersängerin Isabel Krämer kochen am 19. Oktober um 12 Uhr Gnocchi.

