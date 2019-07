Hannover

Cornelia Loth hält stolz die kräftige Zucchini in die Höhe. Sie ist auf einem Hügelbeet gewachsen, das mit altem Strauchschnitt unterfüttert ist. Zwischen blühenden Stauden wachsen ihre Nutzpflanzen, hier fühlen sich auch Insekten wohl. Conny, wie sie in der Kolonie alle nennen, und ihr Mann Thomas Loth sind Hannovers erste Kleingärtner, die ein Pfortenschild des Projekts Universum Kleingarten an ihrem Zugangstor zeigen dürfen. Es soll andere Gärtner einladen, mit ihnen über naturnahes Gärtnern ins Plaudern zu kommen und sich auszutauschen.

Zur Galerie Thomas und Conny Loth sind die ersten Kleingärtner in Hannover, die das Pfortenschild als Signal der Hilfsbereitschaft montieren dürfen. Wir zeigen Bilder aus ihrem Garten.

„Das Schild ist ein Zeichen der Hilfsbereitschaft“, sagt Thomas Loth. Als seine Frau und er im vergangenen Jahr eine gut meterhohe Kräuterspirale in ihrem Hainhölzer Garten angelegt haben, bekamen sie viel fachliche Unterstützung von den Mitarbeitern des Universums Kleingarten, das seit 2017 in inzwischen fünf Kolonien stadtweit Workshops und Beratungen anbietet. „260 Kleingärtner haben schon aktiv bei uns mitgemacht“, sagt Andrea Preißler-Aboul El Fadil vom Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND). Das mag nicht viel sein angesichts von fast 20.000 Parzellen in der Kleingarten-Hochburg Hannover. „Aber wir setzen auf den Schneeballeffekt“, ergänzt Initiatorin Sibylle Maurer-Wohlatz. „Jeder, der teilnimmt, gibt sein Wissen über den Gartenzaun weiter“, sagt sie.

Wissen um naturnahes Gärtnern ist vielfach verloren

Das Ziel klingt einfach. In den vergangenen Jahrzehnten ist viel Wissen um naturnahes Gärtnern in den Kolonien verloren gegangen. Alte Laubenpieper wissen noch, wie man aus Brennnesseln in wochenlanger Gärung Jauche zubereitet, die die Pflanzen vor Blattläusen sowie Spinnmilben schützt und zugleich dem Boden Stickstoff zuführt – ganz ohne teure Produkte aus dem Bau- oder Gartenmarkt. „Zugleich sind Brennnesselbeete in einer Gartenecke wichtige Lebensräume für Falter“, schwärmt Maurer-Wohlatz. Wer keine Brennnesseln mag, kann ähnliche Effekte mit Beinwell erzielen oder statt der – während der Gärung stark riechenden – Jauche einen 24-stündigen Kaltauszug zubereiten, eine Art Tee. In Workshops zeigen die Mitarbeiter des Universum-Projekts, wie so etwas funktioniert.

„Der Zusammenhalt in den Kolonien wächst“

Conny Loth hofft, dass durch solche Tipps wieder mehr Kleingärten auch als Nutzgärten betrieben werden, wie es die Kleingartenverordnung vorsieht. Den Trend zu reinen Wochenend- und Freizeitgärten in manchen Anlagen sieht sie skeptisch. Ihr Mann Thomas Loth hat noch etwas anderes beobachtet: „Der Zusammenhalt in den Kolonien wächst durch das Projekt.“ In ihrem Verein Burgland hat es in diesem Jahr wieder eine Pflanzenbörse gegeben, bei der samenfeste Sorten angeboten wurden. Die meisten Pflanzen aus dem klassischen Handel vermehren sich gar nicht mehr, so sichert sich die Industrie kontinuierliche Nachfrage. „Zur Pflanzenbörse haben bei uns viele Kleingärtner auch eigene Samen von einheimischen Arten mitgebracht, die es im Handel gar nicht gibt“, sagt Conny Loth.

Sibylle Maurer- Wohlatz (re.) übergibt das Pfortenschild an Conny und Thomas Loth. Quelle: Samantha Franson

Nächstes Jahr wird ein Hochbeet gebaut

Gemeinsam haben die Burgland-Kolonisten mit dem Universum-Projekt ein robustes Insektenhotel auf dem vereinseigenen Parkplatz installiert, über torffreies Düngen informiert und zum Beispiel den Bau von Hochbeeten geübt. „So etwas“, sagt Thomas Loth, „wollen wir im nächsten Jahr auch bei uns im Garten anpacken.“ Aber schon jetzt wachsen alte Tomatensorten im selbst gezimmerten Unterstand mit transparentem Dach, und natürlich gibt es auch wieder eine Brennnesselecke, direkt neben dem Kürbisbeet am Kompost.

Universum Kleingarten hat 200 Pfortenschilder gedruckt

200 Pfortenschilder habe das Projekt Universum Kleingarten zunächst angefertigt, sagt Mitarbeiter Jan Heeren. Sie sollen in den nächsten Monaten an hilfsbereite Teilnehmer verteilt werden, die vorab in einem Fragebogen mitteilen müssen, für welche Fragen sie Ansprechpartner sind. Bei einem Stammtisch in der Kolonie Steintormasch sei die Idee für die Schilder entstanden, verrät Mitarbeiterin Preißler-Aboul El Fadil.

Im kommenden Jahr läuft die dreijährige Förderung des Projekts aus, das von der Bingo-Umweltlotterie mit 400.000 Euro finanziert wurde und vom Bezirksverband der Kleingärtner unterstützt wird. „Wir hoffen, dass wir das Universum mit neuen Schwerpunkten fortsetzen können“, sagt BUND-Geschäftsführerin Maurer-Wohlatz. An den Anträgen werde schon geschrieben.

Zum Weiterlesen:

Kleingärtner wagen ein Experiment: In Friedenau soll ein Kleingartenpark entstehen

„Tomaten wachsen eben nicht im Supermarkt“: Das ist das Projekt Universum Kleingarten

Bingo-Stiftung fördert Ökoprojekt Universum Kleingarten

Von Conrad von Meding