Hannover

Die Arbeiterwohlfahrt sucht junge Ehrenamtliche, die sich in den Sommerferien engagieren wollen. Das Bezirksjugendwerk der Awo Hannover lädt Interessierte für Dienstagabend, 25. Mai, zwischen 19 und 20.30 Uhr zu einer Informationsbörse per Zoom ein. Gesucht werden motivierte Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 30 Jahren, welche in den niedersächsischen Sommerferien die Betreuung von Kinderfreizeiten oder Jugendreisen im In- und Ausland ehrenamtlich zusammen mit Gleichaltrigen übernehmen möchten. Die Dauer der Angebote variiert zwischen fünf und 15 Tagen. Die kostenlose Informationsveranstaltung ist unverbindlich.

Der Jugendverband stellt an diesem Tag alle seine Angebote vor und informiert über die Voraussetzungen und Möglichkeiten als Teamer oder Teamerin. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Den Link zur Einwahl sowie weitere Infos stehen online zur Verfügung auf der Homepage unter www.dein-jugendwerk.de zur Verfügung. Fragen können per E-Mail an das Team des Bezirksjugendwerks unter info@dein-jugendwerk.de gesendet werden oder telefonisch unter der Rufnummer (05 11) 4 95 21 75.

Von dö