Hannover

Die Corona-Krise stellt vor allem kleine Vereine in der Region Hannover vor große Herausforderungen. Das machten in diesem Jahr gleich 15 Sommereinsätze deutlich. Die gemeinsame Initiative der HAZ-Redaktion und der Stiftung Sparda-Bank Hannover half Sport-, Kultur- und sozial engagierten Vereinen dabei, Dorfplätze, Aufenthaltsräume und Umkleiden zu renovieren. Dabei wurde nicht selten um Hilfen für Desinfektionsspender gefragt. Was den Vereinen in der Krise aber vor allem fehlt: Einnahmen und das Vereinsleben.

„Die Geselligkeit fehlt“

So berichtete Kay Högel vom Kanu-Sport-Club in der Leinemasch, dass konkrete Summen fehlen. „Die wegbrechenden Kanukurse bescheren uns in diesem Jahr wahrscheinlich 5000 bis 8000 Euro Verlust.“ Dabei sollte das Bootshaus dringend mit neuer Elektronik ausgestattet und Umkleidekabinen gestrichen werden. Beim Sommereinsatz schraubten Mitglieder Kabelkästen für neue Stromleitungen an die Decke des Vereinsheims, bauten Trennwände, setzten Fenster ein und strichen Decken. Große Feste durften wegen des Lockdowns nicht stattfinden. „Uns fehlt einfach die Gemeinschaft.“ Das geht auch den Mitgliedern des „Rudervereins für das Große Freie“ in Sehnde so. Dort wurde ein Dach abgedichtet und eine Bootshalle für Ruderboote geschaffen. Sogenanntes grund- und anlassloses Verweilen auf dem Gelände war während des ersten Lockdowns verboten. „Die Geselligkeit kommt da zu kurz“, sagte Vorsitzende Cornelia Kampmann.

Anzeige

Zur Galerie So halfen die Stiftung Sparda-Bank Hannover und die HAZ kleinen Vereinen.

Die Initiative Sommereinsatz half in diesem Jahr vor allem im sportlichen Bereich. Die Sportgemeinschaft Kirchwehren/Lathwehren bekam ein neues Materialhäuschen. Beim 1. FFC Hannover strichen die Mitgliederinnen des reinen Frauenfußballklubs im Sahlkamp die Vereinsheim-Container. Beim MTV Groß-Buchholz wurden die Corona-Hygienevorschriften direkt mit neuen Toiletten- und Waschbeckenbereichen und Spender für Desinfektion umgesetzt. Und der Wassersportverein Steinhuder Meer renovierte den Materialschuppen.

Investitionen in Spielplätze und Zuschauerkomfort

Auch in Außenanlagen wurde reichlich Arbeit und Geld investiert. So stellten die Mitglieder des Turn- und Sportverein (TuS) Mecklenheide Fahrradständer auf. Die Mitglieder des Sportvereins von Resse sanierten einen Kinderspielplatz. Beim TV Mandelsloh wurden Banden gestrichen. Und beim Tennisverein Springe ersetzten Spieler die Sitzflächen der Zuschauerbänke durch unbehandeltes Lärchenholz. „Wir bedanken uns für die großzügige Unterstützung“, sagte der 1. Vorsitzende, Dietrich zu Klampen.

Zum Dank lud auch das Team des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes. Sie hatten sich für das Foto Danke-Schilder einfallen lassen. „Unser Angebot ist ein spendenfinanzierter Dienst, der gerade in der Corona-Zeit unter großen Spendeneinbußen zu leiden hat“, sagt Koordinatorin Heike Radon-von Holten. Umso mehr freute sie sich bei der Hilfe für neue Lagerräumlichkeiten.

Geholfen wurde auch mit einem Streicheinsatz beim Verein Märchenkoffer in Vahrenwald und im TuT, der Schule für Tanz-, Clown- und Theaterkultur in der Kornstraße in Hannovers Nordstadt. Gestrichen wurde zudem beim Reit- und Voltigierverein Kirchhorst. Dort trugen Mitglieder bei strahlendem Sonnenschein frische Farbe auf Stangen auf, die später bei Turnieren und beim Training mit den Pferden eingesetzt werden sollen. Einen der größten Einsätze erlebte Grasdorf. Dort trafen sich Anwohner, um gemeinsam den Brunnenplatz zu gestalten.

Die Initiative Sommereinsatz wird fortgeführt

Insgesamt wurden mehr als 20.000 Euro für Projekte eingesetzt. Nach der sechsten Saison sind die Initiatoren sehr zufrieden. „Gerade in schwierigen Zeiten zeigt es sich, wie wichtig gemeinnützige Organisationen und ehrenamtliches Engagement doch sind. Es war uns eine Freude auch in diesem Jahr mit dem Sommereinsatz viele Vereine unterstützen zu können“, sagt Stefanie Rupprechtaus dem Stiftungsmanagement. „Ein großes Dankeschön gilt all den Menschen, die einen so wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten.“ Dem schließt sich auch HAZ-Reporter-Chef Heiko Randermann an. „Es freut uns, dass die Unterstützung bei denen ankommt, die sie wirklich brauchen.“ Der Sommereinsatz soll auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Bewerbungen sind ab Mai möglich.

Von Jan Sedelies