Hannover

Günstige Mieten ohne staatliche Subventionen – das soll demnächst auch in Hannover möglich sein. Auf Initiative des Mehrheitsbündnisses im Rat ( SPD, Grüne, FDP) hat sich der Bauausschuss am Mittwoch einstimmig für den Bau von bis zu 50 Wohnungen in Holzbauweise entschieden. Durch das kostengünstige Material sollen die Baukosten niedrig gehalten werden, sodass Kaltmieten von 8 Euro pro Quadratmeter möglich werden – ohne staatliche Förderung. „Wir brauchen mehr Wohnungen für Normalverdiener“, sagte FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke zur Begründung. Denn derzeit entstünden tendenziell entweder geförderte Wohnungen mit Mieten zum Sozialtarif oder Luxuswohnungen, die für die Mittelschicht unbezahlbar seien.

Der amtliche Mietspiegel weist regelmäßig nur leichte Mietsteigerungen in Hannover und den Umlandkommunen aus, aktuell soll die Durchschnittsmiete in der Stadt bei 6,91 Euro liegen. Eine Auflistung der Bundesregierung aber hat kürzlich deutlich höhere Zahlen genannt. Demnach sind die Mieten für neu angebotene Wohnungen in Hannover seit 2012 um 47,2 Prozent gestiegen und betragen mittlerweile im Durchschnitt 9,16 Euro pro Quadratmeter. So kostet eine 85 Quadratmeter große Durchschnittswohnung inzwischen fast 780 Euro Kaltmiete – zuzüglich aller Nebenkosten.

Anzeige

Modellprojekt soll Nachahmer finden

Für das neue Modellprojekt soll die Stadt Hannover ein Grundstück zur Verfügung stellen, die städtische Immobilienfirma Hanova das Gebäude errichten. Wo die Holzbauten entstehen werden, sei noch unklar, heißt es aus dem Unternehmen Hanova. „Wir hoffen, dass das Modellprojekt Nachahmer findet“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich.

Vorbild ist Hamburg

Vorbild für die Holzbau-Initiative ist Hamburg. Im Stadtteil Neugraben hatte der Architekt Heiner Limbrock einige Dutzend Neubauwohnungen für die Versicherung Helvetia konzipiert. Hauptbaustoff ist Holz wie bei der neuen Üstra-Siedlung nahe der Vahrenwalder Straße. Von der Türklinke bis zum Verzicht auf aufwendige Lüftungsanlagen wurde konsequent auf Kosten geachtet. Allerdings hat man sich auch Aufzüge gespart, was in Niedersachsen wegen des novellierten Baugesetzes nicht möglich ist. Die Hamburger Wohnungen kosten 8 Euro pro Quadratmeter und sind am freien Markt verfügbar.

CDU : Stadt betritt kein Neuland

In der Ratspolitik trifft das hannoversche Vorhaben überwiegend auf Zustimmung, es gibt aber auch Kritik. „ Hannover betritt kein Neuland, insofern ist der Begriff Modellprojekt irreführend“, sagt CDU-Baupolitiker Felix Semper. Eine kostengünstige Holzbauweise hätte die Stadtverwaltung längst in verschiedenen Ausschreibungen für Bauvorhaben zur Bedingung machen können.

Die Linke weist daraufhin, dass die Bauten zwar preiswert, aber nicht billig ausfallen dürften. Die Grünen meinen, dass es nicht nur auf die Holzbauweise ankomme. „Es geht auch darum, durch effiziente Planung die Kosten zu drücken, um eine Miete von acht Euro erzielen zu können“, sagt Grünen-Baupolitikerin Elisabeth Clausen-Muradian.

Von Andreas Schinkel