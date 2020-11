Hannover

Die Initiative Bewegungs-Pass trotzt der Corona-Krise. Allein im Familienzentrum Empelde sammeln derzeit 400 Kinder Unterschriften, die nachweisen, dass sie zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Roller zur Schule, zum Kindergarten und zum Sportverein gekommen sind –und nicht im Auto der Eltern. Haben sie genügend Unterschriften gesammelt, erhalten sie kleine Preise. „Kinder erziehen ihre Eltern“, sagte nun Christiane Zimmermann vom Familienzentrum. Kinder sollten gesund in Bewegung bleiben. „Die Kinder finden das Sammeln von Stempeln und Unterschriften genial. Die kleinen Preise sind ein toller Anreiz, auf Elterntaxis zu verzichten“, sagt Maxi Hüper vom TuS Empelde, die das Projekt unterstützt.

Engagement gegen Eltertaxis auch in der Corona-Krise

Seit 2017 wirbt ein Bündnis bestehend aus Stadt- und Regionssportbund, Verkehrswacht, Stiftung der Hannoverschen Volksbank, Region Hannover und HAZ-Redaktion für die sogenannten Bewegungspässe. In der vergangenen Saison wurden mehr als 17.000 Pässe ausgegeben. Insgesamt 42 Kindergärten und 61 Schulen beteiligten sich. Im aktuellen Jahr wollten 45 Sportvereine an der Aktion teilnehmen. Doch im Frühjahr wurde das Engagement mit dem ersten Lockdown unterbrochen. Nun wurde die Aktion wieder aufgenommen. „Trotz der Verschiebung machen wieder viele Vereine und Schulen mit“, lobte Marko Volck, Sprecher von der Hannoverschen Volksbank. „Durch die Aktion entstehen immer wieder gute Verbindungen von Vereinen und Kindergärten“, sagte Ulf Meldau vom Regionssportbund.

Die aktuelle Saison läuft noch bis zum 20. November. Die nächste Saison des Bewegungs-Pass soll im Frühjahr des nächsten Jahres starten. Anmeldungen sind schon jetzt per Mail an sportjugend@sportregionhannover.de möglich. Anmeldungen können von Sportvereinen vorgenommen werden. Aber auch Schulen und Kindergärten in der Region Hannover können sich melden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Von Jan Sedelies