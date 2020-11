Hannover

Aktivisten haben in der Nacht zu Sonntag rund 3000 Plakate in 19 Stadtteilen geklebt. Sie kündigen an, Häuser für die Nutzung durch Obdachlose zu besetzen, wenn die Stadt nicht bis Ende November bessere Lebensbedingungen für Obdachlose schafft. „Die Zeit für Gespräche ist abgelaufen“, sagt ein Sprecher der Initiative gegenüber der HAZ.

4000 Obdachlose in Hannover – und Streit um Unterbringung

Um die Situation der geschätzt 4000 Obdachlosen in Hannover waren in den vergangenen Wochen heftige Debatten entbrannt. Die Stadt hatte zuvor ein eigentlich erfolgreiches Projekt aufgelöst, bei dem Menschen von der Straße geholt und in eigenen Räumen untergebracht wurden – zunächst in der Jugendherberge, später in einem Naturfreundehaus. Die Stadt hatte stets betont, dass das Projekt befristet sei, hatte aber nach Auslaufen keine Alternative vorzuweisen, sodass gut ein Dutzend Menschen wieder zurück auf die Straße mussten.

„Sonst besetzen wir“: Ein Plakat am Raschplatz. Quelle: Conrad von Meding

„Wer mit offenen Augen durch die Stadt läuft, der sieht, dass es genug Raum gibt“, sagt der Sprecher der Initiative Sonst besetzen wir, der sich Ben nennt. „Es gab genug Aktionen, Demos und zuletzt die Kundgebung vor dem Rathaus – alles wurde ignoriert.“ Deshalb habe man „gemeinsam die Entscheidung getroffen“, selbst aktiv zu werden: „Wir sind es leid, Versprechungen zu hören.“

„Obdachlose werden gegängelt“

Die Stadt stellt Notunterkünfte als Nachtschlafplätze zur Verfügung, die aber morgens verlassen werden müssen, sowie weitere Unterkünfte in Wohnheimen und -gruppen. Die Initiative kritisiert aber, dass Menschen, die auf der Straße oder in Notunterkünften leben, in großer Unsicherheit lebten. „Auf der Straße werden sie von Sicherheitsdiensten gegängelt, in den Unterkünften dürfen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unangemeldet die Wohnräume betreten“, sagt Sprecher Ben. „Für jeden anderen ist es selbstverständlich, hinter sich abschließen zu können.“ Die Initiative fordere einen Schlüssel und einen Briefkasten für jede Person in Hannover, der das wünscht.

Papierkorb in der Innenstadt: An vielen Orten hängen Plakate der Initiative „Sonst besetzen wir“. Quelle: Conrad von Meding

Ankündigung für Hausbesetzung stößt auch auf Kritik

Bei Hannovers Obdachloseninitiativen stößt das Projekt nicht durchgehend auf Zustimmung. Fairkauf-Gründer Reinhold Fahlbusch, der sich heute im Obdachlosenverein Stimme der Ungehörten (Stidu) engagiert, teilt zwar die Einschätzung, dass die Stadt dringend und schnell mehr für eine menschenwürdige Unterbringung Obdachloser tun müsse. „Die Mittel müssen aber nicht nur legitim, sondern auch legal sein“, sagt Fahlbusch. Mit einer Hausbesetzung sei „nichts gewonnen, außer dass ein Haus besetzt ist“.

Ziel müsse vielmehr sein, mit der Stadt langfristige Strategien zu entwickeln, um wohnungslosen Menschen eine verlässliche Bleibe zu geben.

Initiative sagt: „Wir wollen Druck aufbauen“

Die Initiative „Sonst besetzen wir“ betont, dass ihr Unterbringungen ohne Hausbesetzungen lieber sein. Nachdem im Oktober aber bereits zwei Menschen auf der Straße gestorben seien und jetzt die kälteste Jahreszeit bevorstehe, müsse die Stadt sich schneller bewegen. Deshalb habe man vor der Hausbesetzung extra eine einmonatige Frist gegeben, sagt der Sprecher: „Wir wollen Druck aufbauen und mit unserer Kampagne das Thema sichtbar machen.“

Von Conrad von Meding