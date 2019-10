Hannover

Paul (Name geändert) ist neun Jahre alt und besucht eigentlich die vierte Klasse einer Grundschule in der Region Hannover. Allerdings ist er dort zuletzt im Dezember 2018 auch tatsächlich unterrichtet worden. Nachdem er wegen diverser Störaktionen vom Unterricht suspendiert worden war, ist er krank geschrieben. Seine Eltern holen sich regelmäßig von der Grundschule die Hausaufgaben und geben ihm täglich Lerneinheiten in den Kernfächern, damit er – trotz Krankheit – auf dem Laufenden bleibt.

Gericht verweigert Hausunterricht

Auch wenn er demnächst wieder gesund sein sollte, wollten ihn seine Eltern bis zum Wechsel auf die weiterführende Schule gern zu Hause lassen. Der Antrag, ihrem Sohn über die Grundschullehrer mindestens sechs Stunden Hausunterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch erteilen zu lassen, ist vom Verwaltungsgericht Hannover aber abgelehnt worden. Auch ihre Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht ( OVG) blieb ohne Erfolg.

Als Paul fünf Jahre alt war, hat ihm eine Psychologin ein „hyperkinetisches Syndrom mit Störung des Sozialverhaltens im Kindesalter“ bescheinigt, heute gemeinhin als Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung ( ADHS) bekannt. Daneben habe er eine Wahrnehmungsstörung und eine geringe Konzentrationsspanne.

Schulpflicht meint Schulbesuchspflicht

Die OVG-Richter befanden, dass ein vorgelegtes fachärztliches Gutachten, das älter als zwei Jahre ist, nicht mehr aussagekräftig sei. Zudem sei Paul auf der Förderschule auf der Bult in Hannover, die sich auf Kinder mit emotional-sozialem Förderbedarf spezialisiert habe, besser aufgehoben, sobald er genesen sei. Das habe auch schon die Grundschulleiterin in der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht ausgesagt, heißt es in der Urteilsbegründung. Grundsätzlich sei Schulpflicht eine Schulbesuchspflicht. Hausunterricht sei als Ausnahmelösung zu sehen für Kinder, die wegen ihrer Erkrankung längere Zeit zu Hause oder im Krankenhaus bleiben müssten. Das treffe für Paul nicht zu.

„ ADHS geht nicht vorbei wie eine Grippe“

Der Neustädter Anwalt Oliver Laxner, der die Familie vertritt, kann dem nicht folgen. ADHS sei keine Erkrankung wie Grippe oder ein gebrochenes Bein. „Heilung gibt es nicht.“ Pauls Vater, selbst Elternvertreter im Regionselternrat, hält eine Förderschule für denkbar ungeeignet, von den kognitiven Fähigkeiten gehöre Paul klar auf ein Gymnasium. Er habe schon als Sechsjähriger hochkomplexe philosophische Überlegungen angestellt und gefragt, wie viel älter ein Zwilling sei, wenn er den Mond umrundet habe. Er interessiere sich für Fossilien- und Steinsammlungen. Mit herkömmlichen Kinderspielen könne er wenig anfangen.

Viele Kinder, die die Förderschule auf der Bult besuchen, sind an Regelschulen gescheitert. Von der Idee her ist die Schule eine sogenannte Durchgangsschule – das heißt, Schüler sollen hier für eine gewisse Zeit zur Ruhe kommen und dann wieder ins Regelsystem zurückkehren. In Wirklichkeit werde sie aber immer mehr zu einer Dauerlösung, sagt Schulleiterin Kathrin Nippold. Der durchschnittliche Aufenthalt eines Schülers sei längst nicht mehr anderthalb Jahre, sondern viel länger.

Mit der Schulbegleiterin wurde es einfacher

Pauls Schulzeit an der Regelgrundschule sei von Anfang an nicht einfach gewesen, berichtet der Anwalt. Dabei hätten die Eltern offen mit der Schulleiterin und den Lehrern über die Erkrankung ihres Sohnes gesprochen. Immer wieder gab es Beschwerden, dass der Junge Lehrer beleidigt oder Mitschüler angegriffen hätte. Wiederholt wurden die Eltern angerufen und gebeten, ihren Sohn vorzeitig abzuholen. „Wenn man berufstätig ist, geht das natürlich nicht“, sagt sein Vater.

Über Monate suchten die Eltern eine Schulbegleitung und fanden schließlich eine Frau, zu der der Junge Vertrauen aufbaute. Als sie jedoch schwer erkrankte und ihren Job aufgeben musste, bekam Paul wieder mehr Probleme in der Schule, die schließlich in seiner Suspendierung mündeten.

Paul möchte zurück zur Schule

Wo soll Paul jetzt unterrichtet werden? „Er möchte wieder zur Schule gehen, wenn er wieder gesund ist“, sagt sein Vater. Ohne Schulbegleitung dürfte das aber nicht gehen, meint Anwalt Laxner, „da sind alle Seiten ganz schnell wieder überfordert.“ Schulbegleiter aber sind Mangelware. Die Eltern wünschen sich für Paul jetzt nach der gerichtlichen Ablehnung des Hausunterrichts eine behutsame Rückkehr in den Schulalltag, „vielleicht die ersten zwei Stunden im Regelunterricht, dann dritte und vierte Stunde individuelles Lernen“, sagt sein Vater. Die Grundschulleiterin, die sich sonst nicht zu dem Fall gegenüber der HAZ äußern möchte, sagt nur: „Paul ist nach wie vor ein Kind unserer Schule und er ist jederzeit willkommen, wenn er zurückkehrt.“

Lehrerin zeigt Eltern beim Jugendamt an

So einfach dürfte sich der Konflikt nicht lösen lassen. Denn die Klassenlehrerin hat inzwischen Pauls Eltern wegen möglicher Kindeswohlgefährdung angezeigt. Wieso die Pädagogin die Eltern angezeigt hat, obwohl für Paul eine Schulunfähigkeitsbescheinigung vorlag, versteht Anwalt Laxner nicht. Pauls Mutter arbeitet als Tagesmutter, betreut bis zu fünf Kinder unter drei Jahren. Mit der Anzeige steht auch ihre wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel. Denn das Jugendamt, das prüft, ob Pauls Eltern ihre Fürsorgepflicht verletzt haben, ist dieselbe Behörde, die der Mutter auch die Lizenz als Tagesmutter erteilt.

Der Jugendamtsmitarbeiter konnte bei seinem Besuch keine Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung erkennen. Das Verhältnis zwischen Schule und Eltern dürfte durch die Anzeige aber nicht gerade besser geworden sein.

Ein Fall, der ratlos macht

Für Anwalt Laxner zeigt Pauls Fall auch exemplarisch, wie Inklusion scheitern kann, wenn man nicht genügend Ressourcen bereithält. Das Recht auf Inklusion gelte auch für den Neunjährigen genauso wie die Schulpflicht. Ein Fall, der nicht nur den Juristen ratlos macht.

