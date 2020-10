Die Otfried-Preußler-Schule in der hannoverschen Südstadt hat wegen der vorbildlichen Inklusion den Deutschen Schulpreis gewonnen. Nur: Die ausgezeichnete Arbeit gibt es dort gar nicht mehr, weil die Stadt spart. Können Ministerpräsident Stephan Weil und sein Schulminister Grant Hendrik Tonne helfen? Sie haben sich vor Ort umgesehen.

Besuch in der preisgekrönten Schule: Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (rechts) besuchten am Montag die Otfried-Preußler-Schule in der Südstadt. Zweitklässler zeigten ihnen das Gebäude. Quelle: Tim Schaarschmidt