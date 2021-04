Marienwerder

Eigentlich sollte der Bau eines Inklusionshotels im Wissenschaftspark Marienwerder 2018 beginnen. Passiert ist bislang allerdings nichts. Doch was wurde aus den Plänen für das erste inklusive Hotel in Hannover? Die Stadt hat sich auf Anfrage des Stadtbezirksrates Herrenhausen-Stöcken nun geäußert: Abgesagt sind die Pläne demnach nicht. Bis Mitte des Jahres wolle die Stadt ein Beschlussfassungsverfahren zur Zustimmung zum Grundstücksverkauf einleiten – bislang ist das Grundstück noch im Besitz der Stadt Hannover.

Ende 2017 präsentierten die Landeshauptstadt und die Grundstücksgesellschaft Bauwo ihre Pläne für ein Inklusionshotel auf der Immobilienmesse Expo Real in München. Entstehen soll das Hotel südöstlich der Stadtbahnhaltestelle und im Umfeld von Forschungseinrichtungen, die Bedarf an einem Hotel und Boardinghouse haben. In Deutschland gibt es bislang erst rund 40 Hotels, die sich zum Ziel setzen, einen großen Anteil von Menschen mit Behinderung zu beschäftigen.

Insgesamt 136 Zimmer soll das Gebäude, in dem Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen arbeiten sollen, bieten – davon 40 Apartments mit hotelähnlichen Leistungen. Auch ein Restaurant innerhalb des drei-Sterne-Superior-Standard-Hotels ist geplant. Die übrigen 340 Quadratmeter bieten Platz für Tagungen. Den Betrieb übernehmen Inc’otels, die Hannoverschen Werkstätten und die Diakonie Himmelstür.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch die Pandemiesituation gestalte sich die Umsetzung des Projektes jedoch komplizierter. „Trotz dieser schwierigen Branchenentwicklung haben die Projektbeteiligten organisatorische Voraussetzungen für Investitionen und Betrieb für das Inklusionshotel geschaffen“, heißt es in der Antwort der Stadtverwaltung. Demnach habe die Stadt dem Projekt ausreichend Zeit für die Entwicklung gegeben.

Von Nina Hoffmann