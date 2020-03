Hannover

Niedersachsen will massiv Polizeikräfte einsetzen um einzuschreiten, wenn sich Menschen trotz aller Corona-Erlasse und -Ermahnungen noch in größeren Gruppen versammeln. Dazu will die Landesregierung auch Einsatz-Hundertschaften hinzuziehen, falls das nötig sein sollte. „Die Lage ist außerordentlich ernst, weil wir nicht wissen, wohin uns diese Krise in den nächsten Wochen und Monaten führen wird“, sagte Innenminister Brois Pistorius ( SPD) bei der täglichen Lage-Information der Landesregierung und ihres Krisenstabes. Die ausgesprochenen Empfehlungen seien an Klarheit nicht zu überbieten. „Ich einigermaßen entsetzt über Szene, wo Großeltern sich mit ihren Enkeln auf Supermärkten eng drängeln“, sagte Pistorius und fügte an: „Das ist keine Übung und erst recht kein Spiel. Das ist bitterer Ernst.“

Wenn diese Disziplinlosigkeit anhalte, dann werde man über den nächsten Schritt nachdenken. Damit meint Pistorius: Gastro-Betriebe grundsätzlich zu schließen. Auf Nachfrage, warum er das Wort „ Ausgangssperre“ nicht verwende, antwortete Pistorius: „Die Ausgangssperre wird kommen, wenn wir feststellen, dass alles andere nicht hilft.“ Die Ausgangssperre bleibe allerdings die „Ultima Ratio“. Sie werde aber kommen, wenn sich nicht alle an die Vorgaben halten. Dann gebe es keine Alternative mehr. Bei späteren Nachfragen, präszisierte Pistorius sinngemäß, dass eine neue Lage eintrete, wenn sich das Verhalten der Menschen bis zum Wochenende nicht deutlich ändere.

Von HAZ