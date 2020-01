Hannover

Die Polizei sucht dringend Zeugen nach einem Raub am frühen Donnerstagmorgen in Hannovers Innenstadt. Wie die Behörde mitteilt, war um kurz vor 7 Uhr ein 18-jähriger Radfahrer an der U-Bahn Haltestelle Am Steintor Opfer der Straftat geworden.

Ein bislang unbekannter Mann sprach den Fahrer unter einem Vorwand an. Dann bedrohte er den jungen Mann mit einem Messer und verlangte nach Bargeld. Unterdessen hatten sich drei weitere Mittäter hinter dem Mann mit dem Messer versammelt und bedrohten den 18-Jährigen ebenfalls.

Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung

Nachdem der Fahrradfahrer den Räubern sein Bargeld übergeben hatte, flüchteten sie gemeinsam in unbekannte Richtung. Der 18-Jährige fuhr zur nächsten Polizeiwache und erstattete dort Strafanzeige. Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung.

Der Haupttäter ist vermutlich Südländer. Er trug eine dunkle Jacke mit grauer Kapuze sowie eine Jeans. Der Mann hatte einen sogenannten Drei-Tage-Bart und einen auffällig langen Pony, der ihm ins Gesicht hing. Zu seinen Komplizen gibt es keine genaue Beschreibung. Hinweise zu den Räubern nimmt die Polizei unter der Nummer (0511) 1 09 28 20 entgegen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner