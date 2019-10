Hannover

Ein 51-jähriger Mann aus Garbsen ist am Sonnabendmorgen in der hannoverschen Innenstadt bei einer Schlägerei schwer verletzt worden. Die Angreifer konnten mit einem Taxi entkommen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht dringend Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte das spätere Opfer in Begleitung eines 45-Jährigen die Filiale einer Bank in der Münzstraße im Steintorviertel aufgesucht. Gegen 5.30 Uhr fuhren sie mit einem Taxi vor dem Gebäude vor. In der Bank, so berichteten es Zeugen später der Polizei, gerieten die Garbsener aus bislang unbekannter Ursache mit drei anderen Männern in Streit.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich schließlich vor die Bank. Dort sollen zwei der Unbekannten auf die beiden Männer aus Garbsen eingeschlagen haben. Um der Attacke auszuweichen, rannte der 51-Jährige in Richtung der Straße Lange Laube. Dabei stürzte er zu Boden. Die Unbekannten traten gegen den Kopf des 51-Jährigen und schlugen auch mit den Fäusten auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie mit einem Taxi in Richtung Klagesmarkt.

Der 51-Jährige trug bei dem Angriff schwere Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Beschreibung der Angreifer ist bislang sehr dürftig. Die drei unbekannten Männer sollen alle etwa 1,80 Meter groß sein. Sie sind vermutlich Südländer. Einer von ihnen soll schulterlange Haare, sein Komplize kurz rasierte Haare gehabt haben. Der dritte Täter soll schwarze Haare haben. Die Polizei sucht dringend Zeugen zu dem Angriff. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mitte unter der Nummer (0511) 1 09 28 20 entgegen.

Von Tobias Morchner