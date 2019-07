Hannover

Versuchtes Tötungsdelikt in der Nähe des Hauptbahnhofs: Die Polizei Hannover ermittelt gegen einen 59-jährigen Mann, der mit einem Pflasterstein von hinten auf sein Opfer eingeschlagen haben soll. Die Ermittler entdeckten den blutenden 28-Jährigen am Sonnabend auf dem Vorplatz der Drogenhilfe „ Stellwerk“. Der Verdächtige ist noch auf der Flucht.

Nach Auskunft der Polizei soll der 59-jährige Verdächtige sein Opfer zwischen 8 und 8.20 Uhr angegriffen haben. „Nach einer ersten Befragung gab der Verletzte an, dass er hinterrücks mit einem Pflasterstein niedergeschlagen wurde“, sagt Sprecher Philipp Hasse. Weitere Angaben habe der Verletzte nicht gemacht. Eine Polizeistreife entdeckte den blutenden 28-jährigen Mann gegen 8.20 Uhr auf dem Platz an der Ecke von Fernroder und Rundestraße. „Rettungskräfte konnten den Mann vor Ort versorgen“, sagt Hasse.

Täter und Opfer aus dem Drogenmilieu

Glücklicherweise habe das Opfer nur leichte Kopfverletzungen davongetragen, der Mann habe das Krankenhaus noch am Sonnabend wieder auf eigenen Wunsch verlassen. Laut Hasse stammen sowohl er als auch der 59-Jährige aus dem Drogenmilieu rund um den Raschplatz, sie sind beide polizeibekannt. Aussagen anderer Angehöriger der Junkieszene am „ Stellwerk“ brachten die Ermittler auf die Spur des mutmaßlichen Täters. Bereits am Vortag sollen die beiden Männer in einen Streit verwickelt gewesen sein. Seit Sonnabend wird nach dem 59-Jährigen gesucht. Hinweise zur Auseinandersetzung werden unter Telefon (0511) 109 28 20 erbeten.

Tödliche Messerattacke im November

Das Gebiet hinter dem Hauptbahnhof gerät immer wieder in die Schlagzeilen. Bereits im vergangenen November ereignete sich auf dem „ Stellwerk“-Vorplatz eine tödliche Messerattacke. Innerhalb des Drogenmilieus hatte ein Mann auf einen 39-Jährigen eingestochen. Der Schwerverletzte wurde später von Passanten entdeckt und verstarb trotz Notoperation im Krankenhaus. Ein erster Verdächtiger stellte sich im Verlauf der Ermittlungen als unschuldig heraus.

Mit Stein auf Obdachlosen eingeschlagen

Im März 2017 wiederum griff ein damals 25-Jähriger mit einem Pflasterstein einen schlafenden Obdachlosen im Eingangsbereich des Cinemaxx-Kinos am Raschplatz an. Der 41-Jährige erlitt lebensgefährliche Schädelverletzungen und war tagelang nicht ansprechbar. Der Angreifer wurde ein halbes Jahr später vom Landgericht Hannover zu einer Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren wegen versuchten Totschlags verurteilt.

Neues Sicherheitskonzept soll Gewalt mindern

Die CDU forderte nach den schweren Attacken rund um Raschplatz und Hauptbahnhof, dass alle Akteure eine gemeinsame Lösung für das Gewaltproblem finden. Im Mai dieses Jahres präsentierte die Polizeidirektion Hannover schließlich ihr neues Konzept „Bahnhof.sicher“: Landes- und Bundespolizei, städtischer Ordnungsdienst sowie Bahn-Sicherheit und Protec patrouillieren ab sofort rund um die Uhr, wenn möglich sogar gemeinsam. Zudem wurde eine bis zum „ Stellwerk“ reichende Kontrollzone eingerichtet, in der Passanten anlasslos überprüft werden können. Die Stadt plant darüber hinaus ein Verbot für gefährliche Gegenstände.

Von Peer Hellerling