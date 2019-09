Hannover

Bei Kontrollen in der Innenstadt hat die Polizei in der vergangenen Woche an zwei verschiedenen Tagen mehr als 100 Verstöße von Radfahrern und E-Roller-Fahrern geahndet. Bei den Aktionen am 29. August und am 3. September gingen die Beamten mit mobilen und stationären Überprüfungen gegen Verkehrsrowdys vor.

Mit dem E-Roller durch die Fußgängerzone? Verboten

86 Mal verstießen Radfahrer gegen die Straßenverkehrsordnung – in der Regel, weil sie in der Fußgängerzone unterwegs waren. In 29 weiteren Fällen erstatteten die Polizisten Anzeigen gegen die Fahrer von E-Rollern. Auch sie waren meist mit ihren Fahrzeugen in den Fußgängerzonen unterwegs. In diesem Zusammenhang weist die Behörde erneut darauf hin, dass es sich bei E-Rollern um Kraftfahrzeuge handelt, die generell nicht die Fußgängerzone benutzen dürfen.

Junge Frau schwer verletzt

Die Polizei kündigte zudem an, auch in Zukunft E-Roller-Fahrer im gesamten Stadtgebiet kontrollieren zu wollen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu erhöhen. Am Dienstagabend war eine 17-Jährige bei einem Unfall mit einem E-Scooter in der Oststadt schwer verletzt worden.

Lesen Sie mehr:

E-Scooter in Hannover: Wo die Firmen ihre Elektroroller wiederfinden

Von Tobias Morchner