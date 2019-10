Hannover

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag auf dem Zentralen Omnibusbahnhof in Hannovers Innenstadt Reisebusse kontrolliert. Die sogenannte Spezialisierte Verfügungseinheit der Behörde überprüfte zwischen 13 und 17 Uhr insgesamt 13 Fahrzeuge und deren Fahrer mit Blick auf die Verkehrssicherheit, die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten sowie der Beachtung der gültigen Vorschriften. Dabei haben die Beamten acht Fahrzeuge beanstandet.

Keine Genehmigung für Linienverkehr

In fünf Fällen wurden Verstöße an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt gemeldet, die lediglich mit einem Bußgeld belegt werden. In einem weiteren Fall musste das verantwortliche Bundesamt für Güterverkehr eingeschaltet werden, weil ein ausländischer Fahrer betroffen war. In allen sechs Fällen ahndeten die Kontrolleure geringfügige Übertretungen der Ruhe- und Lenkzeiten. Bei zwei Bussen wurden zudem geringe Mängel an der Ausstattung der Fahrzeuge festgestellt.

Für zwei der Fernbusse konnten die Fahrer keine erforderlichen Genehmigungen für den Linienverkehr vorlegen. Deshalb leiteten die Beamten entsprechende Verfahren in die Wege. An Bord der kontrollierten Busse waren insgesamt 247 Fahrgäste. Auch die Passagiere wurden stichprobenartig überprüft. Verstöße ahndete die Polizei dabei nicht.

Die Behörde kündigte an, auch künftig Kontrollen am Zentralen Omnibusbahnhof vorzunehmen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Von tm