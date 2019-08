Hannover

Ein Fahrradfahrer hat sich am Freitagvormittag bei einem Sturz in der Innenstadt schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der 50-Jährige gegen 8.40 Uhr mit seinem Herrenrad auf dem Radweg entlang der Hildesheimer Straße in Richtung City unterwegs.

Als er den Aegidientorplatz überqueren wollte, bremste er auf der vom Regen nassen Straße. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Straße. Dabei verletzte er sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Von Tobias Morchner