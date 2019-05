Hannover

Tierschützer rufen am Sonnabend zu einer Demonstration in Hannovers Innenstadt auf. Organisiert wird der Protest von der Organisation Animal Rights Watch. Die Aktion, die um 12.30 Uhr auf dem Platz an der Marktkirche beginnt, richtet sich gegen die Schlachthöfe in der Bundesrepublik. Die Tierschützer verlangen die sofortige Schließung dieser Einrichtungen, in denen nach Angaben der Organisatoren pro Jahr 3,5 Millionen Rinder geschlachtet werden.

Die Demonstration führt von der Marktkirche über den Ballhofplatz, die Leinstraße und die Osterstraße zum Opernplatz. Dort soll eine Zwischenkundgebung abgehalten werden. Anschließend ziehen die Tierschützer weiter über den Ernst-August-Platz zum Steintor. Von dort geht es dann wieder zur Marktkirche. Wegen der Demonstration ist in der gesamten Innenstadt mit Behinderungen zu rechnen. Die Polizei wird die Veranstaltung begleiten. Ähnliche Proteste finden am Sonnabend, nach Angaben von Animal Rights Watch, zeitgleich in 30 anderen Städten statt.

Von tm